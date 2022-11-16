«Доказательства российского следа». Украина не согласна, что на Польшу упала ее ракета

Киевские власти не согласились с заявлениями о том, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил готовность страны передать западным партнерам «доказательства российского следа».



Как пишет 16 ноября ТАСС, Данилов заявил, что Украина выступает за совместное расследование инцидента и просит допустить на место происшествия сотрудников своих Минобороны и пограничной службы.

