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    Боевые действия на Украине

    «Доказательства российского следа». Украина не согласна, что на Польшу упала ее ракета

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    Киевские власти не согласились с заявлениями о том, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил готовность страны передать западным партнерам «доказательства российского следа».

    Как пишет 16 ноября ТАСС, Данилов заявил, что Украина выступает за совместное расследование инцидента и просит допустить на место происшествия сотрудников своих Минобороны и пограничной службы.

    Кроме того, Киев рассчитывает получить от партнеров информацию, «на основании которой было сделано окончательное заключение о том, что речь идет о ракете украинского ПВО».

    Ранее западные политики, в том числе президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден, заявили о том, что в Пшеводуве, вероятно, упала ракета, выпущенная украинской системой ПВО С-300, а не российская, как полагали некоторые СМИ.

    Инцидент с падением ракеты произошел 15 ноября в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. В результате погибли два человека.

    Ряд СМИ сообщили, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.

    Президент США Джо Байден заявил, что взрыв в Польше был вызван ракетой украинской ПВО.

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