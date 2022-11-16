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    Поход «Открытого города» в гости к Росприроднадзору закончился конфликтом

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    В Петербурге один из заместителей руководителя регионального Роспотребнадзора 16 ноября не захотел пускать в дом Пашкова куратора экскурсии от проекта «Открытый город». По информации «Фонтанки», представитель департамента вел себя агрессивно и дернул женщину за руку.

    «Фонтанка.ру»

    «Это был не конфликт, а неадекватное поведение работника. Он не хотел пропускать группу, а потом в какой-то момент меня дернул и причинил болезненные ощущения. Заболела спина», — рассказала куратор.

    Она объяснила, что в обязанности куратора входит сопровождение группы, а не организация мероприятия. По словам собеседницы «Фонтанки», все необходимые документы у неё были.

    Как уточнила куратор, после этого группа прошла внутрь, а она осталась ждать посетителей экскурсии за турникетом. Через некоторое время куратора все-таки согласились пропустить в здание.

    «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

    «Открытый город» — это городской проект, который реализуется петербургским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и комитетом по охране памятников (КГИОП) за счет субсидии из городского бюджета. В рамках проекта проходят бесплатные экскурсии, лекции и квесты в 250 памятниках, недоступных для массового посещения.

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