Поход «Открытого города» в гости к Росприроднадзору закончился конфликтом

В Петербурге один из заместителей руководителя регионального Роспотребнадзора 16 ноября не захотел пускать в дом Пашкова куратора экскурсии от проекта «Открытый город». По информации «Фонтанки», представитель департамента вел себя агрессивно и дернул женщину за руку.

«Это был не конфликт, а неадекватное поведение работника. Он не хотел пропускать группу, а потом в какой-то момент меня дернул и причинил болезненные ощущения. Заболела спина», — рассказала куратор.



Она объяснила, что в обязанности куратора входит сопровождение группы, а не организация мероприятия. По словам собеседницы «Фонтанки», все необходимые документы у неё были.

