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    Полиция нашла отнявших 17 млн у криптовалютчика в Петербурге под видом обыска сотрудниками «ФСБ»

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    Сотрудникам уголовного розыска Петербурга и МВД РФ потребовалось два месяца, чтобы установить и задержать всех лже-фсбешников, которые устроили обыск на 17 млн в квартире жителя Калининского района. Один из них оказался бывшим чекистом.

    Четверых подозреваемых, в том числе и двух братьев, работающих на подмосковных кладбищах, задержали накануне в Москве и Московской области, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 ноября. По версии следствия, трое из них (все — уроженцы Ставропольского края) выехали 24 сентября в Петербург для того, чтобы наказать, как им сказали, специалиста по биткоинам, который якобы обманул несколько хороших человек.

    Мужчину около трех дня на улице Ольги Форш «задержали», представившись сотрудниками ФСБ. Отвезли в квартиру, где провели «обыск». При этом четвертый, который был более осведомлен в нюансах криптовалюты, по телефону направлял поиски.

    В итоге троица забрала флэшку с биткоинами на 17 млн, а также более 350 тысяч рублей наличными.

    Пострадавший рассказал «Фонтанке», что до последнего был уверен, что действительно попал в поле зрения силовиков. И лишь время спустя осознал, что стал жертвой преступления.

    По данным «Фонтанки», сначала задержали тройку исполнителей, а потом и их «телефонного друга» — он оказался бывшим сотрудником ФСБ, который был уволен несколько лет назад.

    Возбуждены дела по статьям «Похищение», «Разбойное нападение» и «Вымогательство».

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