Полиция нашла отнявших 17 млн у криптовалютчика в Петербурге под видом обыска сотрудниками «ФСБ»

Сотрудникам уголовного розыска Петербурга и МВД РФ потребовалось два месяца, чтобы установить и задержать всех лже-фсбешников, которые устроили обыск на 17 млн в квартире жителя Калининского района. Один из них оказался бывшим чекистом.

Четверых подозреваемых, в том числе и двух братьев, работающих на подмосковных кладбищах, задержали накануне в Москве и Московской области, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 ноября. По версии следствия, трое из них (все — уроженцы Ставропольского края) выехали 24 сентября в Петербург для того, чтобы наказать, как им сказали, специалиста по биткоинам, который якобы обманул несколько хороших человек.



Мужчину около трех дня на улице Ольги Форш «задержали», представившись сотрудниками ФСБ. Отвезли в квартиру, где провели «обыск». При этом четвертый, который был более осведомлен в нюансах криптовалюты, по телефону направлял поиски.

В итоге троица забрала флэшку с биткоинами на 17 млн, а также более 350 тысяч рублей наличными. Пострадавший рассказал «Фонтанке», что до последнего был уверен, что действительно попал в поле зрения силовиков. И лишь время спустя осознал, что стал жертвой преступления.

