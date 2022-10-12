    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 6

    3 м/с, зап

    762мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.68eur62.35

    Криптовалютчику, у которого похитили 17 млн рублей, устроили маски-шоу с «ФСБ» и обыском

    3664
    1 комментарий

    Стали известны подробности разбойного нападения на петербургского криптовалютчика и похищения у него 17 млн рублей. Потерпевший 12 октября сам рассказал «Фонтанке», что с ним происходило более полумесяца назад.

    По словам мужчины, 23 сентября на улице Ольги Форш была разыграна постановка. Впрочем, в тот момент и некоторое время после он думал, что всё по-настоящему. Этим объясняется позднее обращение в полицию. Дело в том, что злоумышленники, силой затолкав жертву в минивен, представились сотрудниками ФСБ.

    «Спектакль был серьезный и правдоподобный», — признается потерпевший. Его пугали уголовным делом, участием в преступной группе и стопроцентными доказательствами. Мужчине гарантировали 5–8 лет за решеткой, а ключи от квартиры забрали под предлогом обыска. Когда после «следственно-оперативных мероприятий» «подозреваемому» бросили ключи, петербуржец просил вернуть хотя бы компьютер. На это злоумышленники ему ответили что-то вроде «скажи спасибо, что удалось закрыть вопрос с твоим уголовным делом». После этого налета «силовики» на связь с криптовалютчиком больше не выходили.

    Петербуржец не сомневается в том, что троица действовала по наводке. Теперь следователям предстоит установить, кто указал на миллионы криптовалютчика и чьими руками их отнял.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close