Криптовалютчику, у которого похитили 17 млн рублей, устроили маски-шоу с «ФСБ» и обыском

Стали известны подробности разбойного нападения на петербургского криптовалютчика и похищения у него 17 млн рублей. Потерпевший 12 октября сам рассказал «Фонтанке», что с ним происходило более полумесяца назад.



По словам мужчины, 23 сентября на улице Ольги Форш была разыграна постановка. Впрочем, в тот момент и некоторое время после он думал, что всё по-настоящему. Этим объясняется позднее обращение в полицию. Дело в том, что злоумышленники, силой затолкав жертву в минивен, представились сотрудниками ФСБ.

