Криптовалютчику, у которого похитили 17 млн рублей, устроили маски-шоу с «ФСБ» и обыском

Стали известны подробности разбойного нападения на петербургского криптовалютчика и похищения у него 17 млн рублей. Потерпевший 12 октября сам рассказал «Фонтанке», что с ним происходило более полумесяца назад.
По словам мужчины, 23 сентября на улице Ольги Форш была разыграна постановка. Впрочем, в тот момент и некоторое время после он думал, что всё по-настоящему. Этим объясняется позднее обращение в полицию. Дело в том, что злоумышленники, силой затолкав жертву в минивен, представились сотрудниками ФСБ.
«Спектакль был серьезный и правдоподобный», — признается потерпевший. Его пугали уголовным делом, участием в преступной группе и стопроцентными доказательствами. Мужчине гарантировали 5–8 лет за решеткой, а ключи от квартиры забрали под предлогом обыска. Когда после «следственно-оперативных мероприятий» «подозреваемому» бросили ключи, петербуржец просил вернуть хотя бы компьютер. На это злоумышленники ему ответили что-то вроде «скажи спасибо, что удалось закрыть вопрос с твоим уголовным делом». После этого налета «силовики» на связь с криптовалютчиком больше не выходили.
Петербуржец не сомневается в том, что троица действовала по наводке. Теперь следователям предстоит установить, кто указал на миллионы криптовалютчика и чьими руками их отнял.