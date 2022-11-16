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    Заведующего центром в Институте кино и телевидения Петербурга задержали по делу о развратных действиях

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    Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска задержали преподавателя и заведующего центром по работе со студентами-инвалидами Института кино и телевидения.

    За 45-летним мужчиной пришли накануне днем к вузу, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 ноября.

    По предварительной информации, его подозревают в том, что, регулярно приезжая на дачу под Приозерском с июля по ноябрь этого года, он переписывался с подростками в мессенджерах. Диалоги якобы пестрели интимными подробностями и фотографиями. Пока в деле один пострадавший — 14-летний мальчик.

    После допроса в рамках возбужденного уголовного дела о «развратных действиях» фигуранта отпустили на подписку о невыезде.

    Мужчина живет в коммунальной квартире, у него недавно умерла жена. Он один воспитывает ребенка.

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