Заведующего центром в Институте кино и телевидения Петербурга задержали по делу о развратных действиях

Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска задержали преподавателя и заведующего центром по работе со студентами-инвалидами Института кино и телевидения.
За 45-летним мужчиной пришли накануне днем к вузу, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 ноября.
По предварительной информации, его подозревают в том, что, регулярно приезжая на дачу под Приозерском с июля по ноябрь этого года, он переписывался с подростками в мессенджерах. Диалоги якобы пестрели интимными подробностями и фотографиями. Пока в деле один пострадавший — 14-летний мальчик.
После допроса в рамках возбужденного уголовного дела о «развратных действиях» фигуранта отпустили на подписку о невыезде.
Мужчина живет в коммунальной квартире, у него недавно умерла жена. Он один воспитывает ребенка.