    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, с-в

    764мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.31eur62.63

    В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить падение российских ракет в Польше

    15449
    10 комментариев

    США в курсе сообщений о падении ракет в Польше, однако не могут подтвердить, что они являются российскими. Об этом 15 ноября сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, пишет CNN.

    По его словам, американцы знают «о сообщениях в прессе, в которых утверждается, что две российские ракеты поразили территорию Польши недалеко от границы с Украиной». Но в настоящее время «не располагают информацией, подтверждающей эти сообщения». Кроме того, Пентагону пока нечего сказать и о каких-либо контактах с Варшавой на фоне событий.

    Как сообщает РИА Новости, на вопрос о возможности применения в этой связи пятой статьи Североатлантического договора в Пентагоне призвали «не спекулировать без фактов».

    Вечером во вторник польские СМИ сообщили о том, что в польской деревне Пшеводув Люблинского района упали две ракеты. Погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в связи со случившимся созвал срочное совещание комитета национальной безопасности.

    Польские власти пока официально не комментировали инцидент, призывая не публиковать неподтвержденную информацию.

    Тем временем американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что в Польшу якобы попали именно российские ракеты.

    Напомним, что Польша с 1999 года является страной — членом НАТО.

    Пятая статья Североатлантического договора подразумевает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов НАТО будет означать нападение на весь альянс.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close