В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить падение российских ракет в Польше

США в курсе сообщений о падении ракет в Польше, однако не могут подтвердить, что они являются российскими. Об этом 15 ноября сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, пишет CNN.
По его словам, американцы знают «о сообщениях в прессе, в которых утверждается, что две российские ракеты поразили территорию Польши недалеко от границы с Украиной». Но в настоящее время «не располагают информацией, подтверждающей эти сообщения». Кроме того, Пентагону пока нечего сказать и о каких-либо контактах с Варшавой на фоне событий.
Как сообщает РИА Новости, на вопрос о возможности применения в этой связи пятой статьи Североатлантического договора в Пентагоне призвали «не спекулировать без фактов».
Вечером во вторник польские СМИ сообщили о том, что в польской деревне Пшеводув Люблинского района упали две ракеты. Погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в связи со случившимся созвал срочное совещание комитета национальной безопасности.
Польские власти пока официально не комментировали инцидент, призывая не публиковать неподтвержденную информацию.
Тем временем американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что в Польшу якобы попали именно российские ракеты.