В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить падение российских ракет в Польше

США в курсе сообщений о падении ракет в Польше, однако не могут подтвердить, что они являются российскими. Об этом 15 ноября сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, пишет CNN.



По его словам, американцы знают «о сообщениях в прессе, в которых утверждается, что две российские ракеты поразили территорию Польши недалеко от границы с Украиной». Но в настоящее время «не располагают информацией, подтверждающей эти сообщения». Кроме того, Пентагону пока нечего сказать и о каких-либо контактах с Варшавой на фоне событий.

