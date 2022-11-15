Инженеру «Метростроя» захотелось славы Чичикова. «Мертвая душа» обошлась компании в солидную сумму

Инженер управления по строительству метрополитена решил пристроить своего знакомого проходчиком и получать за него зарплату. Схема продержалась два с половиной года.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 15 ноября, сотрудниками следственного отдела по Адмиралтейскому району при содействии службы безопасности АО «Метрострой Северной столицы» в отношении 37-летнего работника компании было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.
Следствие полагает, что мужчина смог договориться с некими, пока неустановленными коллегами, которые работают в АО «Метрострой Северной столицы» и ОАО «Метрострой» о том, чтобы фиктивно устроить на работу знакомого. Это позволило ему с апреля 2020 года по октябрь 2022 года получить «прибыль» в качестве взятки в размере более 2 млн 700 тыс. рублей.
Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и о выходе в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Руководство АО «МССС» принимало непосредственное участие в раскрытии схемы фиктивного трудоустройства сотрудника, сообщили в пресс-службе компании:
«После выявления данного происшествия все причастные работники были уволены, а информация о правонарушении передана следственным органам. Данное расследование проводится в том числе в интересах АО «МССС», и, безусловно, компания оказывает полное содействие следственным органам».