Мужчина ее мечты

— Я сразу поняла, что он в моей жизни — лишь мимолетное счастье. И не питала никаких иллюзий, — недавно, глядя на экран телевизора, с досадой в голосе призналась моей жене ее близкая подруга.

Девушка много лет проработала администратором в одном из ресторанов моего отеля. Здесь молодая девушка познакомилась с мужчиной своей мечты — известным на всю страну музыкантом. — Я сразу не могла поверить своему счастью, понимала, что это ненадолго, терзала себя, сомневалась. И долго отказывалась от свиданий. Но в душе точно знала, что упускать такую возможность ни в коем случае нельзя. И уклоняться от его настойчивых ухаживаний не нужно.

И девушка сдалась. Она с головой ушла в омут отношений с яркой личностью, настоящим селебрити. И до сих пор ни о чем не жалеет, часто рассказывает много веселых историй о времени, проведенном рядом с этой неординарной личностью. Подруга не раз признавалась нам, что отношения с такими мужчинами — редчайший подарок судьбы для любой женщины. — Они навсегда меняют жизнь обычных девушек, сначала лихо вскруживают голову, влюбляют в себя, мгновенно очаровывают талантом, ярким интеллектом, романтикой, подарками, умением ухаживать. А главное — полной внутренней свободой, уверенностью в себе и в своих поступках. И вмиг делают из тебя королеву на троне. Но вскоре уходят, оставляя глубочайшие раны в наших душах. Навсегда. И надолго устанавливают высокую планку наших требований к другим мужчинами, — глубоко вздохнув, резюмировала подруга.

Несмотря на бурный роман со своим будущим мужем и пару серьезных романов после развода, забыть селебрити девушка так и не смогла. — Он часто в моих мыслях — мужчина моей мечты. И до сих пор он — лучшее, что у меня было, — девушка продолжила грустно подпевать хорошо знакомому лицу в телевизоре. А дело было так. Много лет назад она пришла работать администратором в один из ресторанов отеля. В тот период другая молодая девушка — моя будущая жена — также только пришла на работу в «Гельвецию». Они быстро подружились. И вскоре давали друг другу советы, делясь некоторыми историями своей личной жизни. Моя жена рассказывала подруге о наших зарождающихся в тот период отношениях. А в ответ выслушивала бесконечные откровения коллеги о ее приключениях с мужчиной ее мечты.

— Привет, Орбакайте! — однажды войдя в ресторан, бросил на ходу селебрити, впервые увидев молоденькую девушку-администратора в нашем ресторане. Высокая худощавая блондинка с прямыми русыми волосами, длинноватым носом и широкой улыбкой — она и вправду очень походила на известную певицу. — Но ты лучше! Поверь! — подбодрил ее известный гость. Артист постоянно жил в Петербурге. Мужчина недавно развелся с женой, оставил ей квартиру. А сам перебрался в недавно купленную новую, но бывал в ней весьма редко. Он скорее использовал ее как склад для личных вещей.

В свободное от плотного гастрольного графика время селебрити всегда возвращался в родной город. Даже на полдня. И ночами частенько заходил в наш круглосуточный ресторан — поесть, выпить, отдохнуть, один или с друзьями. Знаменитость, несмотря на свою широкую известность в стране, был напрочь лишен «звездности». Селебрити был очень доступным человеком — охотно фотографировался с поклонниками, остроумно шутил, любил книги, долгие интеллектуальные беседы, посиделки с друзьями. А в перерывах охотно гулял по вечернему городу.

Один — без сопровождения — он спонтанно заходил в любое понравившееся заведение, вызывая искренние восторги и удивление окружающих. На первом свидании знаменитость внезапно удивил восторженную подругу неожиданным откровением — мужчина предпочитал гостиничные номера своей новой квартире. — Никогда в Питере не ночую две ночи подряд в одном и том же отеле. Все время выбираю разные гостиницы и разные номера. Люблю новизну ощущений, — продолжал свои откровения селебрити. — Домой заезжаю ненадолго днем — после репетиций — помыться, переодеться, поприветствовать родные стены, свою домработницу. И собраться в очередной гастрольный тур, — удивлял собеседницу артист.

— По какому принципу ты выбираешь номера и гостиницы в Петербурге? — наивно поинтересовалась девушка у своего нового друга. — По одному, но очень важному: чтобы кровать находилась как можно ближе к тому месту, где я напьюсь, — признался артист. За полтора года дружбы и романтических отношений «со звездой» девушка изучила большинство гостиниц Северной столицы — от роскошных люксов лучших отелей города до обычных комнат третьесортных гостиниц. И позже охотно делилась со мной своими наблюдениями. Однажды селебрити ошарашил девушку, пригласив ее в гости в свою квартиру. «Я отказывалась верить своим ушам. И от удивления дважды переспросила: куда мы едем?» — признавалась девушка. Пара наконец оказалась на месте — в большой, просторной холостяцкой квартире. В ней было много всего — мебели, книг, одежды, музыкальных инструментов и разных дисков. Но отсутствовали самые необходимые бытовые предметы — посуда, кастрюли, столовые приборы. — Проголодавшись под утро, мы открыли бутылку белого вина, достали из холодильника пакет замороженных креветок. И сварили их в электрическом чайнике. Это было невероятно трогательно и романтично, — с грустью делилась подруга.

— Сегодня вечером мы встретимся с очень интересными людьми, — однажды заявил друг. — А под утро приедем ночевать туда, где ты работаешь, — в «Гельвецию», — продолжал делиться планами селебрити. — Я заеду за тобой к концу смены, арендую номер. — Это невозможно! — умоляла девушка. — Меня не пустит в отель секьюрити. Нам строго запрещено посещать номера гостей. Меня за это сразу уволят. — У меня есть план, я сам все организую, выйду на улицу, передам тебе ключ, отвлеку секьюрити разговорами. А ты прошмыгнешь через дворик. И прямиком поднимешься в номер, — делился своими планами артист. Он убеждал подругу, что ночь в отеле, где девушка работает, станет самым незабываемым и романтичным событием в их отношениях. Запретный плод всегда сладок. — Обстановка отеля, где ты работаешь, добавит интриги, романтики и страсти. И станет самой незабываемой для нас обоих, — уговаривал влюбленный мужчина свою подругу. — Утром я закажу завтрак в номер. С шампанским и фруктами, — продолжал романтично настроенный артист. — Приготовлю ванну с пеной. И заодно спрячу тебя там от персонала, который принесет нам завтрак, — делился он своим планом.

Пара приехала в «Гельвецию» лишь под утро. План сработал идеально. И девушка быстро и беспрепятственно оказалась в номере. — Стоять! Срочно назад в ресторан! — услышала подруга сквозь сон до боли знакомый голос управляющего ресторанной службы. — Я прошу, назад! — требовал голос. — Где «соль-перец» и приборы? Управляющий вовремя заметил «косяк» в сервировке одного из столиков рум-сервиса. И помчался вслед за нерадивым официантом — прямо на этаж, где проживала подруга. — Ты куда, дорогая? — внезапно услышала девушка любимый голос из кровати. — А ванна с пеной? И наш завтрак в номер? — удивленно смотрел на нее селебрити, увидев перед собой стоящую в пальто подругу. — Куда угодно, только подальше отсюда! — умоляла и плакала девушка. — И немедленно. День был испорчен, пара спешно покинула отель. — Представляешь, прошло почти пятнадцать лет. Я давно не работаю у тебя, обожаю «Гельвецию». И всем рекомендую твой отель, — недавно призналась мне подруга. — Но до сих пор — даже в страшном сне — не могу себе представить ночь у тебя. Ни с кем. Даже с детьми. И с мужем.