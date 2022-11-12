На Ладоге спасали рыбака. Его беды — тоже из-за ветра

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти 12 ноября провели необычную операцию. Им пришлось ловить лодку. Причиной стал ветер.
Как сообщает служба, мужчина застрял сегодня на одном из островов Ладожского озера в районе поселка Лигово. Возможности выбраться у него не было, поскольку сильный ветер унёс лодку далеко от берега.
«В ходе поисковых работ спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога обнаружили лодку и мужчину, после чего сопроводили его до Сумской протоки», — отмечается в сообщении.
Сильный ветер в Петербурге ронял деревья, дорожные знаки, отрывал водосточные трубы и двери, нагнал воду в Неву, из-за чего на набережных затопило спуски к воды. Из-за него на КАД перенесли крупные работы с 200-тонным краном, и закрывать съезд на Парашютную будут завтра.