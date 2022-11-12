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    Из-за сильного ветра на КАД перенесли работы с закрытием съезда на Парашютную

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    Работы на развязке КАД с Парашютной улицей, где предстоящей ночью хотели перекрывать съезд, перенесены по погодным условиям. Об этом попросила подрядная организация АО «Газстройпроект».

    Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», из-за усиления ветра монтаж пролётного строения путепровода над проезжей частью пройдёт следующей ночью, с 13 на 14 ноября. С 23:00 до 5:00 будет закрыт съезд № 3 с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Закрытие движение на съезде необходимо «для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период подъёма и установки пролетного строения весом 50 тонн». Конструкцию будет поднимать кран грузоподъёмностью 200 тонн. Выполнит работу АО «АБЗ-Дорстрой».

    Сильный ветер в Петербурге в субботу ронял деревья, дорожные знаки, отрывал водосточные трубы и двери. Также он нагнал воду в Неву, из-за чего на набережных затопило спуски к воды. В воскресенье в первой половине дня тоже ожидается ветреная погода.

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