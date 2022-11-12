Из-за сильного ветра на КАД перенесли работы с закрытием съезда на Парашютную

Работы на развязке КАД с Парашютной улицей, где предстоящей ночью хотели перекрывать съезд, перенесены по погодным условиям. Об этом попросила подрядная организация АО «Газстройпроект».



Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», из-за усиления ветра монтаж пролётного строения путепровода над проезжей частью пройдёт следующей ночью, с 13 на 14 ноября. С 23:00 до 5:00 будет закрыт съезд № 3 с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу.

