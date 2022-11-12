Ветер может. Видеорегистратор снял, как в Петербурге дерево падает на едущую машину

Подборку фото и видео с последствиями сильного ветра 12 ноября пополнил случай в посёлке Понтонный (Колпинский район Петербурга). Два автомобиля спаслись чудом, от падающего дерево их отделяли метры и секунды.
видео с сайта vk.com, сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Запись видеорегистратора водителя публикует группа «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Автомобилист рассказал изданию 47news, что это было около полудня, он направлялся из Кировска в Петербург. Дул сильный ветер, и внезапно стоящее у дороги дерево начало падать. Один автомобиль успел уехать вперёд, а машина с регистратором попала под удар — но уже не ствола, а его обломков. Слышно, как они стучат по корпусу.
«Дерево трухлявое было, но всё равно страшно. По обломкам проехали без проблем», — отмечает водитель.
«Фонтанка» уже показывала последствия сильного ветра в Петербурге, а также парковку, к которой подбираются невские волны, и затопленные набережные Карповки, Смоленки и Невы (смотрите большой фоторепортаж).