На севере КАД на одну ночь перекроют съезд на Парашютную улицу

В связи с производством работ по монтажу пролётного строения, выполняемого в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, в ночь с 12 на 13 ноября будет полностью перекрыто движение транспорта по съезду № 3 с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



В ведомстве уточнили, что на период перекрытия съезда на КАД установят временные дорожные знаки и смонтируют сигнальные фонари. Сам съезд № 3 будет недоступен для автомобилистов с 23:00 до 05:00.



Ранее «Фонтанка» писала о дорожных ограничениях на Васильевском острове и ещё в трёх районах Петербурга.

