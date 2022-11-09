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    На севере КАД на одну ночь перекроют съезд на Парашютную улицу

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    В связи с производством работ по монтажу пролётного строения, выполняемого в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, в ночь с 12 на 13 ноября будет полностью перекрыто движение транспорта по съезду № 3 с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    В ведомстве уточнили, что на период перекрытия съезда на КАД установят временные дорожные знаки и смонтируют сигнальные фонари. Сам съезд № 3 будет недоступен для автомобилистов с 23:00 до 05:00.

    Ранее «Фонтанка» писала о дорожных ограничениях на Васильевском острове и ещё в трёх районах Петербурга.

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