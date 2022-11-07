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    Дорожный ремонт ограничит движение в трёх районах Петербурга. Вновь не повезёт жителям Шушар

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    Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала автомобилистов о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в трёх районах города с 9 ноября. Они коснуться Красносельского, Фрунзенского и Пушкинского районов, сообщили 7 ноября в ГАТИ.

    В частности, в Красносельском районе проводимые работы по строительству газопровода с 9 по 19 ноября ограничат движение по Стрельнинскому шоссе (Торики) — от Аннинского шоссе до административной границы города.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
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    В свою очередь, в Пушкинском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 9 ноября по 12 декабря полностью закроют движение транспорта по Колпинскому шоссе (со стороны Софийской улицы) у Московского шоссе в посёлке Шушары. Предлагаемый объезд: Московское шоссе, КАД, Ленсоветовская дорога, Софийская улица, улица Тельмана, подъезд к городу Колпино, Оборонная улица, Оборонный мост, Заводской проспект, Пролетарская улица, Колпинское шоссе, Автозаводская улица, Николаевский проезд, улица Ленина, Ям-Ижорское шоссе, Удаловская улица.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
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    Во Фрунзенском районе также в связи с ремонтом дорожного покрытия с 9 по 10 ноября закрывается движение по Южному шоссе в направлении от Маневрового проезда до железной дороги. Объезжать этот участок предлагается по Софийской улице, улице Димитрова, Бухарестской улице, проспекту Славы, Григорьевскому проезду, Маневровому проезду, Невскому путепроводу, улице Седова и бульвару Красных Зорь.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
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    Также в ГАТИ напомнили, что в настоящий момент и до 29 ноября закрыто движение транспорта по Южному шоссе в направлении от Софийской улицы до Бухарестской улицы, а до 5 декабря действуют ограничения по Южному шоссе от Софийской улицы до железной дороги.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
    Фото: Пресс-служба ГАТИ
    Фото: Пресс-служба ГАТИ

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