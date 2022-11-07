Дорожный ремонт ограничит движение в трёх районах Петербурга. Вновь не повезёт жителям Шушар

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала автомобилистов о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в трёх районах города с 9 ноября. Они коснуться Красносельского, Фрунзенского и Пушкинского районов, сообщили 7 ноября в ГАТИ.



В частности, в Красносельском районе проводимые работы по строительству газопровода с 9 по 19 ноября ограничат движение по Стрельнинскому шоссе (Торики) — от Аннинского шоссе до административной границы города.