Не трамвай, объедет. На Васильевском острове из-за ремонта рельсов ограничат движение автомобилей

На Васильевском острове в Петербурге ремонт трамвайных путей потеснит водителей на одной из основных районных магистралей. На период с 11 ноября по 30 декабря для автомобилистов будет частично недоступен участок Наличной улицы — от Малого проспекта В. О. до улицы Нахимова. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.
В ГАТИ также отметили, что в связи с производством работ трамвайное движение по Наличной улице на участке от Малого проспекта В. О. до улицы Нахимова будет закрыто и изменится маршрут движения трамваев № 6 и № 40.
Ранее «Фонтанка» писала о дорожных ограничениях сразу в трёх районах Петербурга начиная с 9 ноября.