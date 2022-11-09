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    Не трамвай, объедет. На Васильевском острове из-за ремонта рельсов ограничат движение автомобилей

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    На Васильевском острове в Петербурге ремонт трамвайных путей потеснит водителей на одной из основных районных магистралей. На период с 11 ноября по 30 декабря для автомобилистов будет частично недоступен участок Наличной улицы — от Малого проспекта В. О. до улицы Нахимова. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
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    В ГАТИ также отметили, что в связи с производством работ трамвайное движение по Наличной улице на участке от Малого проспекта В. О. до улицы Нахимова будет закрыто и изменится маршрут движения трамваев № 6 и № 40.

    Ранее «Фонтанка» писала о дорожных ограничениях сразу в трёх районах Петербурга начиная с 9 ноября.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ

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