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    Минометный обстрел Белгородской области и возможные переговоры РФ с Украиной: новости СВО за 12 ноября

    Что произошло за последние сутки

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    США и Турция надеются на переговоры РФ и Украины
    США и Турция надеются на переговоры РФ и УкраиныФото: Ирина Шарова / 72.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 ноября.

    Переговоры РФ и Украины

    США и Турция выразили надежду на переговоры двух стран.

    — Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент только что сказал, что этой [спецоперации] необходимо положить конец, достигнув соглашения, — заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью газете Corriere della Sera, — Но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное.

    Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил о планах обсудить с Зеленским его готовность к мирным переговорам с РФ.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, что намерен тщательно обдумать возможность встречи с Сергеем Лавровым в случае, если подобное предложение будет.

    Обстрел Белгородской области

    Губернатор Белгородской области сообщил о том, что несколько сёл в Шебекинском городском округе подверглись минометному обстрелу.

    — Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сёл, — сказал губернатор.

    Крымский мост

    В Минтрансе РФ заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту возобновили досрочно.

    — Сегодня в 14:30 мск на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — говорится в сообщении телеграм-канала министерства.

    Херсон без электричества

    Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Херсоне разрушена энергосистема. На ее восстановление понадобится один месяц.

    — Там не то что графиков — там вообще нет электроэнергии, — цитирует издание Obozrevatel слова Дмитрия Сахарука.

    США и Турция надеются на переговоры РФ и Украины
    США и Турция надеются на переговоры РФ и УкраиныФото: Ирина Шарова / 72.RU

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