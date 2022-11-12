Минометный обстрел Белгородской области и возможные переговоры РФ с Украиной: новости СВО за 12 ноября

США и Турция надеются на переговоры РФ и Украины

— Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент только что сказал, что этой [спецоперации] необходимо положить конец, достигнув соглашения, — заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью газете Corriere della Sera, — Но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное.

США и Турция выразили надежду на переговоры двух стран.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил о планах обсудить с Зеленским его готовность к мирным переговорам с РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, что намерен тщательно обдумать возможность встречи с Сергеем Лавровым в случае, если подобное предложение будет.

Обстрел Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил о том, что несколько сёл в Шебекинском городском округе подверглись минометному обстрелу.

— Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сёл, — сказал губернатор.

