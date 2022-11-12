Обвиняемые в убийстве подростка в Москве арестованы. Он умер от химической травмы из-за наркотика

В Москве арестовали предполагаемых убийц подростка, которого избили и заставили раздеться у озера Святое. Они останутся под стражей до 16 декабря, сообщает 12 ноября пресс-служба столичной прокуратуры.



24-летний фигурант просил запрета определенных действий, 21-летний — домашнего ареста. В деле также появились наркотики — по версии следствия, один из обвиняемых заставил подростка съесть запрещенное вещество, из-за которого он отравился и в итоге умер.