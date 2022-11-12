Обвиняемые в убийстве подростка в Москве арестованы. Он умер от химической травмы из-за наркотика

В Москве арестовали предполагаемых убийц подростка, которого избили и заставили раздеться у озера Святое. Они останутся под стражей до 16 декабря, сообщает 12 ноября пресс-служба столичной прокуратуры.
24-летний фигурант просил запрета определенных действий, 21-летний — домашнего ареста. В деле также появились наркотики — по версии следствия, один из обвиняемых заставил подростка съесть запрещенное вещество, из-за которого он отравился и в итоге умер.
«В результате потерпевший получил химическую травму (отравление), причинившую тяжкий вред его здоровью, и острую интоксикацию, осложнившуюся отёком головного мозга, от чего наступила смерть», — отмечается в сообщении.
Мужчин задержали прошлой ночью. Как писала «Фонтанка», тело 14-летнего мальчика нашли 16 октября у озера Святое, он был в гематомах и без одежды. Фигурантам вменяют убийство, вину они не признают.