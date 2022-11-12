    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 7

    4 м/с, зап

    756мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.22eur61.54

    Обвиняемые в убийстве подростка в Москве арестованы. Он умер от химической травмы из-за наркотика

    4546
    1 комментарий

    В Москве арестовали предполагаемых убийц подростка, которого избили и заставили раздеться у озера Святое. Они останутся под стражей до 16 декабря, сообщает 12 ноября пресс-служба столичной прокуратуры.

    24-летний фигурант просил запрета определенных действий, 21-летний — домашнего ареста. В деле также появились наркотики — по версии следствия, один из обвиняемых заставил подростка съесть запрещенное вещество, из-за которого он отравился и в итоге умер.

    «В результате потерпевший получил химическую травму (отравление), причинившую тяжкий вред его здоровью, и острую интоксикацию, осложнившуюся отёком головного мозга, от чего наступила смерть», — отмечается в сообщении.

    Мужчин задержали прошлой ночью. Как писала «Фонтанка», тело 14-летнего мальчика нашли 16 октября у озера Святое, он был в гематомах и без одежды. Фигурантам вменяют убийство, вину они не признают.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close