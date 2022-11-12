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    Избили, раздели и оставили умирать. Задержаны подозреваемые в убийстве подростка в Москве

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    Почти месяц потребовался сотрудниками правоохранительных органов, чтобы найти подозреваемых в гибели мальчика, тело которого 16 октября нашли у озера Святое на востоке Москвы.

    Как сообщает столичный Следственный комитет, в ночь на 12 ноября по делу об убийсте процессуально задержаны двое юношей 20 и 24 лет. На ближайшие два дня их определят в изолятор временного содержания, следствие планирует ходатайствовать в суде об их аресте.

    Молодых людей искали с 16 октября. Тогда около часа дня прохожие нашли мальчика у озера Святое. Он был в гематомах и без одежды — она вместе с телефоном нашлась неподалёку.

    Погибшим оказался 14-летний житель города, которого не дождались дома накануне. Он сказал родителям, что пошёл на прогулку с друзьями и не вернулся. По версии следствия, двое подозреваемых в тот вечер сильно избили подростка.

    «Несмотря на низкие показатели температуры, заставили его снять одежду. Увидев, что состояние подростка резко ухудшилось, они просто покинули место происшествия и скрылись за пределами столичного региона», — рассказали в московском СК.

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