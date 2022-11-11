Wired: Перед взрывами около «Северных потоков» заметили суда с выключенными датчиками

Два неизвестных судна с выключенными датчиками были замечены в районе газопроводов «Северный поток» в дни перед взрывами. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на компанию SpaceKnow 11 ноября.



По данным аналитиков компании, два судна длиной от 95 до 130 метров проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах, при этом у них были выключены системы, передающие сигнал о местоположении. Полученную информацию передали в НАТО, хотя издание полагает, что сообщения о неизвестных кораблях вновь породят спекуляции относительно причин утечек.

