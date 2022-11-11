Как купить билет на выставку Врубеля в Русском музее? Уже никак: они закончились, и вот почему

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





За несколько дней до окончания работы выставки «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» на сайте Русского музея (а только там официально продаются на нее билеты) висит предупреждение: «Все билеты, кроме льготных, на выставку Михаила Врубеля проданы. Билеты для льготных категорий доступны только в кассе Корпуса Бенуа (количество ограничено)».



На «Фонтанку» обращаются «опоздавшие»: выставка работала долго, но подобрать билеты на удобное время за весь этот срок, с их слов, так и не удалось, билетов было мало, они быстро разлетались. Система посещения по сеансам, в условиях которой до сих пор приходится работать музею, и не по своей воле, возможно, помогала от распространения коронавируса, но заметно усложнила посещение выставок (да и основной экспозиции). Люди привыкли приходить «по настроению» и при наличии возможностей. А обстоятельствам свойственно меняться.



11 ноября в пресс-службе Русского музея «Фонтанке» сообщили: выставку Михаила Врубеля в Петербурге посмотрели, по данным на предыдущий день, около 178 тысяч человек.

Это самый большой результат выставочного проекта в Русском музее с начала пандемии. Почти 120 тысяч посетителей было также в корпусе Бенуа на Иване Шишкине (сроки были сходными, с 23 июня по 15 ноября 2021 года). Вдвое меньше был результат у Игоря Грабаря на выставке к 150-летию со дня его рождения: с 22 июля по 20 сентября 2021 года там побывало 67 тысяч человек.



Однако если мы посмотрим результаты выставок-блокбастеров до пандемии, цифры будут другие: почти 202 тысячи человек побывали в 2018 году на выставке Кузьмы Петрова-Водкина, 156 тысяч в том же году — на выставке «Экспрессионизм в русском искусстве». А на Василии Верещагине в 2017 году — и вовсе 262 тысячи. Рекордом же в музее признали свою выставку Айвазовского — проходившая, правда, на два крыла корпуса Бенуа, она с декабря по март собрала 300 тысяч посетителей. Город помнит длинные очереди, выстраивавшиеся регулярно на набережной канала Грибоедова — в любую погоду. Тяга петербуржцев к искусству, иллюстрируемая столь наглядно, становилась предметом гордости в разговорах и потому постоянным поводом для новостей в городских СМИ.

Почему же так получалось: посетителей было в полтора раза больше, но все желающие попадали? Ответ очевиден: это было до введения сеансного посещения, отменять которое музеям так и не разрешили. Другое дело, что в Русском музее (и не только в нем) подобную систему все равно считают оправданной в случае такого наплыва посетителей. Если зайти на страницу по продаже билетов на сайте Русского музея, можно обратить внимание на третий пункт предупреждения: «Русский музей ограничил количество билетов на каждый сеанс посещения выставки». В пресс-службе «Фонтанке» подтвердили: на выставке Врубеля были введены ограничения до 60 билетов на каждый сеанс (обычно — по 100 билетов), «чтобы обеспечить комфортное посещение выставки».



Конечно, тут же возникает недоумение: неужели посещение других выставок не было комфортным? Но, судя по ответу музея, эта квота просто раньше не выбиралась: «За последнее время столь повышенного интереса к другим выставкам не было, поэтому лимит пришлось корректировать в течение работы выставки».

Последний день работы выставки Врубеля — 14 ноября. Эта дата появилась после того, как выставку неоднократно продлевали. Изначально мегапроект, который называли главным событием лета, должен был идти до 2 августа, потом — до середины октября, наконец — до середины ноября. За время своей работы выставка сталкивалась с набегами перекупщиков: чтобы им противостоять, музей ввел систему именных билетов для ее посещения. Интерес к выставке подхлестнул визит на нее Алины Кабаевой.



Еще до Петербурга экспозиция — в более полном составе — работала в Москве, в Третьяковской галерее: так что можно сказать, что выставка уже отметила свой первый день рождения — в столице она принимала посетителей с 3 ноября по 13 марта. Там же к ней записали информативную и увлекательную видеоэкскурсию, которую можно посмотреть, если не удалось побывать на самой выставке.

Больше Врубеля, как выяснила «Фонтанка», в Русском музее продлевать не будут: необходимо готовить следующий проект. 16 декабря для петербуржцев откроется выставка «Дом и семья в русском искусстве XIX — ХХ веков» (вторая часть проекта «Художники о войне и мире»). Это также крупный проект, который займет залы корпуса Бенуа до 6 марта. Обещают показать редко экспонирующиеся работы известных художников, таких, как Крамской, Маковский, Кустодиев и другие.

