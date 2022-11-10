По делу «барной мафии» арестован управляющий тремя заведениями. Он проведет Новый год в камере

Октябрьский райсуд Петербурга арестовал еще одного обвиняемого в создании преступного сообщества на улице Рубинштейна. Речь идет об Илье Толстокором — по данным «Фонтанки», он старший управляющий барами Noir, RS20 и «Перестройка».



Под стражей он останется до 7 января, сообщает 10 ноября объединенная пресс-служба городских судов. Также запрет определенных действий избрали бармену Вячеславу Кузьмину. До той же даты ему нельзя посещать массовые мероприятия, общаться с участниками дела, пользоваться телефоном и интернетом.