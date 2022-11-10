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    По делу «барной мафии» арестован управляющий тремя заведениями. Он проведет Новый год в камере

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    Октябрьский райсуд Петербурга арестовал еще одного обвиняемого в создании преступного сообщества на улице Рубинштейна. Речь идет об Илье Толстокором — по данным «Фонтанки», он старший управляющий барами Noir, RS20 и «Перестройка».

    Под стражей он останется до 7 января, сообщает 10 ноября объединенная пресс-служба городских судов. Также запрет определенных действий избрали бармену Вячеславу Кузьмину. До той же даты ему нельзя посещать массовые мероприятия, общаться с участниками дела, пользоваться телефоном и интернетом.

    Ранее были арестованы предполагаемые лидеры преступного сообщества — совладельцы Bar Group Николай Абросимов и Дмитрий Куценко. Управляющему и администратору других баров повезло больше: они отправились домой со списком запретов.

    По версии следствия, в барах на улице Рубинштейна организовали схему по «выкачиванию» денег из посетителей, которых отвлекали промо-модели. Ими, предположительно, руководила Анна Мясникова, которая тоже арестована до 7 января. Всего по делу задержали 13 человек, шестерых отпустили под подписку о невыезде.

    Оперативники угрозыска выявили подпольный цех в Калининском районе, где производили и разливали продукцию, которая впоследствии преподносилась в ряде баров как элитный алкоголь. Силовики изъяли около 600 литров «палёнки», а также специальные отдушки и эссенции. Уголовные дела возбудили по заявлениям 11 потерпевших, которые обратились за помощью в полицию. Общий ущерб составил более 10,5 миллиона рублей. «Фонтанка» также рассказывала о схеме, которую проворачивали преступники.

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