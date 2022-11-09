В Петербурге двух фигурантов дела о «барной мафии» отпустили со списком запретов

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения ещё двоим обвиняемым в создании преступного сообщества на улице Рубинштейна. От интернета и новогодних гуляний отлучили администратора и управляющего баров.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 9 ноября с Почтамтской возвращаются домой со списком запретов Роман Трубников и Елена Цолина. По информации «Фонтанки», Трубников работает старшим управляющим в Vice city и White point. Цолина числится в последнем администратором.
По ходатайству следователя на весь период предварительного расследования обоих оставили без интернета, телефона и массовых мероприятий. Общаться друг с другом, свидетелями и потерпевшими им запрещено.
Против меры Трубников и Цолина не возражали, вероятно, оценив снисходительность следствия, которое добилось ареста для совладельцев Bar Group и руководителя промо-моделей.
«Фонтанка» писала, что после обысков на Рубинштейна, в гаражах Калининского района и по местам жительства фигурантов были задержаны 13 человек. Шестерых отпустили под подписку о невыезде, избирать меру пресечения бармену и ещё одному управляющему будут 10 ноября.
По версии следствия, в девяти заведениях на барной улице поставили на поток обман посетителей. Мужчины выпивали в компании якобы таких же отдыхающих девушек, которые на деле были обученными «разводить» гостей промо-моделями, а потом получали в несколько раз завышенный чек либо один и тот же, но до семи раз.