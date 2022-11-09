В Петербурге двух фигурантов дела о «барной мафии» отпустили со списком запретов

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения ещё двоим обвиняемым в создании преступного сообщества на улице Рубинштейна. От интернета и новогодних гуляний отлучили администратора и управляющего баров.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 9 ноября с Почтамтской возвращаются домой со списком запретов Роман Трубников и Елена Цолина. По информации «Фонтанки», Трубников работает старшим управляющим в Vice city и White point. Цолина числится в последнем администратором.