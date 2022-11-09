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    В Петербурге двух фигурантов дела о «барной мафии» отпустили со списком запретов

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    Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения ещё двоим обвиняемым в создании преступного сообщества на улице Рубинштейна. От интернета и новогодних гуляний отлучили администратора и управляющего баров.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 9 ноября с Почтамтской возвращаются домой со списком запретов Роман Трубников и Елена Цолина. По информации «Фонтанки», Трубников работает старшим управляющим в Vice city и White point. Цолина числится в последнем администратором.

    По ходатайству следователя на весь период предварительного расследования обоих оставили без интернета, телефона и массовых мероприятий. Общаться друг с другом, свидетелями и потерпевшими им запрещено.

    Против меры Трубников и Цолина не возражали, вероятно, оценив снисходительность следствия, которое добилось ареста для совладельцев Bar Group и руководителя промо-моделей.

    «Фонтанка» писала, что после обысков на Рубинштейна, в гаражах Калининского района и по местам жительства фигурантов были задержаны 13 человек. Шестерых отпустили под подписку о невыезде, избирать меру пресечения бармену и ещё одному управляющему будут 10 ноября.

    По версии следствия, в девяти заведениях на барной улице поставили на поток обман посетителей. Мужчины выпивали в компании якобы таких же отдыхающих девушек, которые на деле были обученными «разводить» гостей промо-моделями, а потом получали в несколько раз завышенный чек либо один и тот же, но до семи раз.

    Оперативники угрозыска выявили подпольный цех в Калининском районе, где производили и разливали продукцию, которая впоследствии преподносилась в ряде баров как элитный алкоголь. Силовики изъяли около 600 литров «палёнки», а также специальные отдушки и эссенции.

    Уголовные дела возбудили по заявлениям 11 потерпевших, которые обратились за помощью в полицию. Общий ущерб составил более 10,5 миллиона рублей.
    Мы также сообщали о схеме, которую проворачивали преступники.

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