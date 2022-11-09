В Пулково мужчина остался без обуви, часов и косметики после прохождения таможни

Сотрудники таможни оставили модника, который прилетел из Дубая, без половины багажа.
Как сообщает пресс-служба СЗТУ 9 ноября, мужчина решил пройти таможню по зеленому коридору. Но в ходе досмотра его багажа нашли одежду, обувь, аксессуары, украшения таких известных брендов, как Chanel, Dior, Louis Vuitton, двое часов марки Hublot, а также косметику и телефон.
Пассажир заявил, что это приобрел в Арабских Эмиратах для личных нужд. Однако он не стал интересоваться правилами перемещения через границу товаров. А они гласят, что декларировать нужно, если багаж стоит больше 10 тысяч евро.
Пулковской таможней в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении — недекларирование товаров по установленной форме.
Все купленное у него изъяли и отправили на экспертизу.