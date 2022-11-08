Дикая коза наследила на берегу Финского залива. В Петербурге таких всего 11

Европейская косуля, занесённая в Красную книгу Санкт-Петербурга (её же называют дикой козой), прогулялась по берегу Финского залива в районе Большой Ижоры под Петербургом. Её следы обнаружил кандидат биологических наук Павел Глазков.

«Судя по ширине шага, животное спокойно прогуливалось вдоль побережья и шло в сторону Петербурга. Наличие зверей на той или иной территории определяется не только визуальной встречей, но и по их следам. Именно по этому критерию зимой ежегодно проводится официальный учет животных во всех регионах России, в том числе и в Санкт-Петербурге», — рассказывает Павел Глазков 8 ноября в своём канале « Каждой твари по паре ».

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга зимой 2022 года насчитал в городе 11 косуль. В Ленинградской области их 555 — по подсчётам комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.



«Европейская косуля является самым мелким представителем семейства оленьих в Европе. В Петербурге косуля встречается в Красносельском, Пушкинском, Колпинском, Петродворцовом, Выборгском и Курортном районах. Численность этих животных в Северной столице поддерживается в основном за счет откочевывающих особей из смежных районов Ленинградской области», — отмечает Павел Глазков.