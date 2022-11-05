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    Стало известно, когда в Петербург приедет волшебный поезд Деда Мороза

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    Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибудет в Петербург 6 января 2023 года, на следующий день, 7 января, он остановится на станции Новый Петергоф, а вот в Выборге он окажется на сутки раньше — 5 января.

    Путешествие зимнего волшебника началось 22 октября, до того, как приедет в Петербург, он успеет побывать в 60 городах России.

    В 2021 году совместный проект ОАО РЖД и правительства Вологодской области стартовал 5 декабря. За 41 день передвижная празднично оформленная резиденция проехала более 13 тысяч километров и побывала в 36 российских городах. В Петербург Дед Мороз прибыл 8 января 2022 года.

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