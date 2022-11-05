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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Драматургия в архитектуре. Самые эффектные особняки Петербурга

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    Особняк Кшесинской
    Особняк КшесинскойФото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Команда проекта «(От)Личный Петербург» продолжает создавать гид по Северной столице от знатоков и поклонников города.

    В первом видео — особняк Пампеля. Двухэтажное здание в стиле неоренессанс построили в конце XIX века, но величественные кариатиды и грифоны до сих пор наблюдают за неспешно гуляющими по Английскому проспекту.

    «Фонтанка.ру»

    Особняк Чаева с его контрастным сочетанием форм принадлежит к числу шедевров петербургского модерна. С 1935 года в здании на Рентгена, 9, размещается стоматологическая поликлиника №17, поэтому свободно зайти внутрь, чтобы оценить планировку и зимний сад, может любой желающий.

    Где еще можно полюбоваться наследием дореволюционного быта — узнаете в интересных маршрутах «(От)Личного Петербурга». И не забудьте проголосовать за свои любимые места. Результаты станут известны 24 ноября на церемонии награждения.

    «Фонтанка.ру»

    Настоящий замок из сказок братьев Гримм — доходный дом Кейбеля — появился на Большой Зелениной в 1901 году по заказу потомственного ювелира и изготовителя орденов Альберта Кейбеля. Необычный проект выполнил архитектор Густав Густавович фон Голи. Да так удачно, что мимо его башенки-эркера до сих пор нельзя пройти равнодушно.

    «Фонтанка.ру»

    Доходный дом герцога Лейхтенбергского получил известность благодаря оригинальному декору — верхний этаж здания полностью заполняет монументальный мозаичный фриз. Фишкой дома было и то, что до этого индустриальные пейзажи — дымящиеся трубы заводов и городские здания — в отечественной мозаике не использовал никто. Зато саму мозаику зачастую использовали не для украшения, а в рекламных целях. Некоторые образцы сохранились до сих пор.

    «Фонтанка.ру»

    Итальянская вилла эпохи Ренессанса в дождливом Петербурге? Есть и такая — на Каменноостровском проспекте. Особняк Покотиловой заметно выделяется среди собратьев своими наземными эркерами и фризами, копирующими флорентийские барельефы из ризницы собора Санта Мария дель Фьора.

    А какие необычные украшения петербургских фасадов знаете вы? Пишите в комментариях. Ну а искушенных ценителей на сайте «(От)Личного Петербурга» ждет целый список каменных сов, грифонов, драконов и даже демонов.

    «Фонтанка.ру»

    Далее — особняк актрисы императорских театров Марии Савиной. Ассиметричное здание с выразительными фасадами и обилием лепнины — искусствоведы по праву считают его одним из лучших образцов модерна в Петербурге. В 1918 году после смерти актрисы ее супруг открыл в особняке музей, но уже в 1925 году здание передали под конторы и коммунальное жильё. Отделка комнат, увы, была безвозвратно утрачена.

    «Фонтанка.ру»

    Особняк Кшесинской
    Особняк КшесинскойФото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    Второй сезон — для всех влюбленных в самый красивый город в мире. «Фонтанка» составила новый гид по городу, а номинации и представленные в них объекты собрала вместе с профессионалами, в числе которых бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова и председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

    Здесь вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты, голосуйте за выбор наших экспертов в десяти номинациях, добавляйте новые места или присылайте рассказы о Северной столице. Самые интересные истории мы опубликуем, о некоторых местах, которые предложили нам читатели, напишем в маршрутах нашего путеводителя. Участвуйте в создании новой географии города!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с комитетом по развитию туризма. 24 ноября пройдет торжественная церемония награждения победителей.

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