Драматургия в архитектуре. Самые эффектные особняки Петербурга

Особняк Кшесинской Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Команда проекта «(От)Личный Петербург» продолжает создавать гид по Северной столице от знатоков и поклонников города. В первом видео — особняк Пампеля. Двухэтажное здание в стиле неоренессанс построили в конце XIX века, но величественные кариатиды и грифоны до сих пор наблюдают за неспешно гуляющими по Английскому проспекту.

«Фонтанка.ру»

Особняк Чаева с его контрастным сочетанием форм принадлежит к числу шедевров петербургского модерна. С 1935 года в здании на Рентгена, 9, размещается стоматологическая поликлиника №17, поэтому свободно зайти внутрь, чтобы оценить планировку и зимний сад, может любой желающий.

Где еще можно полюбоваться наследием дореволюционного быта — узнаете в интересных маршрутах «(От)Личного Петербурга». И не забудьте проголосовать за свои любимые места. Результаты станут известны 24 ноября на церемонии награждения.

«Фонтанка.ру»

Настоящий замок из сказок братьев Гримм — доходный дом Кейбеля — появился на Большой Зелениной в 1901 году по заказу потомственного ювелира и изготовителя орденов Альберта Кейбеля. Необычный проект выполнил архитектор Густав Густавович фон Голи. Да так удачно, что мимо его башенки-эркера до сих пор нельзя пройти равнодушно.

«Фонтанка.ру»

Доходный дом герцога Лейхтенбергского получил известность благодаря оригинальному декору — верхний этаж здания полностью заполняет монументальный мозаичный фриз. Фишкой дома было и то, что до этого индустриальные пейзажи — дымящиеся трубы заводов и городские здания — в отечественной мозаике не использовал никто. Зато саму мозаику зачастую использовали не для украшения, а в рекламных целях. Некоторые образцы сохранились до сих пор.

«Фонтанка.ру»

Итальянская вилла эпохи Ренессанса в дождливом Петербурге? Есть и такая — на Каменноостровском проспекте. Особняк Покотиловой заметно выделяется среди собратьев своими наземными эркерами и фризами, копирующими флорентийские барельефы из ризницы собора Санта Мария дель Фьора.

А какие необычные украшения петербургских фасадов знаете вы? Пишите в комментариях. Ну а искушенных ценителей на сайте «(От)Личного Петербурга» ждет целый список каменных сов, грифонов, драконов и даже демонов.

«Фонтанка.ру»

Далее — особняк актрисы императорских театров Марии Савиной. Ассиметричное здание с выразительными фасадами и обилием лепнины — искусствоведы по праву считают его одним из лучших образцов модерна в Петербурге. В 1918 году после смерти актрисы ее супруг открыл в особняке музей, но уже в 1925 году здание передали под конторы и коммунальное жильё. Отделка комнат, увы, была безвозвратно утрачена.

«Фонтанка.ру»