Пешеходный мост Нарва — Ивангород будет закрыт

Пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород, пограничный пункт «Нарва-2» на границе Эстонии и России, будет закрыт в конце ноября, сообщил советник главы МВД республики Воотеле Пяй.



Как заявил Пяй эстонским СМИ 3 ноября, по его словам, после тщательного анализа резко снизившейся загрузки перехода было принято решение его закрыть.



«МВД действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности — как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и граждане Эстонии», — заявил Воотеле Пяй.

