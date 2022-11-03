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    Ситуация на границах

    Пешеходный мост Нарва — Ивангород будет закрыт

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    Пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород, пограничный пункт «Нарва-2» на границе Эстонии и России, будет закрыт в конце ноября, сообщил советник главы МВД республики Воотеле Пяй.

    Как заявил Пяй эстонским СМИ 3 ноября, по его словам, после тщательного анализа резко снизившейся загрузки перехода было принято решение его закрыть.

    «МВД действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности — как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и граждане Эстонии», — заявил Воотеле Пяй.

    Основной переход на Нарвском мосту дружбы продолжает работу.

    Эстония, как и три соседние с ней страны Шенгенской зоны, еще 19 сентября перестала пускать россиян по паспорту. Для кого проезд все же остается открытым — читайте в разборе «Фонтанки».

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