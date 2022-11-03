На Урале запутанное дело об исчезновении егеря завершилось похоронами не того

На Урале семья пропавшего 38-летнего егеря похоронила чужое тело. Об этом 3 ноября пишет MSK1. Путаница произошла в морге, но ответственность за это никто так и не взял.



В конце лета Станислав Лазуков отправился из охотничьего домика в лес и пропал. Его искали коллеги, силовики, егери с охотничьими собаками, но на след не вышли. После передачи дела в СК труп с сильными гнилостными изменениями и объеденный зверями тут же нашли недалеко от домика. Историю описывал портал Е1.

