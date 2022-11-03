    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, вос

    764мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.62eur60.92

    На Урале запутанное дело об исчезновении егеря завершилось похоронами не того

    966
    обсудить

    На Урале семья пропавшего 38-летнего егеря похоронила чужое тело. Об этом 3 ноября пишет MSK1. Путаница произошла в морге, но ответственность за это никто так и не взял.

    В конце лета Станислав Лазуков отправился из охотничьего домика в лес и пропал. Его искали коллеги, силовики, егери с охотничьими собаками, но на след не вышли. После передачи дела в СК труп с сильными гнилостными изменениями и объеденный зверями тут же нашли недалеко от домика. Историю описывал портал Е1.

    Опознавали тело по ДНК и отпечаткам. После этого родственники забрали, как они думали, Станислава и похоронили. После похорон им позвонил следователь и спросил, почему родственники не забирают труп. Оказалось, что семье Лазукова выдали не того покойного. В СК от комментариев отказались.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close