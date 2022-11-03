Обмен пленными и предложение увеличить срок службы в армии: новости СВО за 3 ноября

Сейчас срочная служба продолжается один год Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





В Кремле ответили на предложение увеличить срочную службу до двух лет Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что срочную службу в армии собираются продлить до двух лет. По его словам, в этом вопросе решение остается за Минобороны.

— Решающий голос за Министерством обороны, всё зависит от его запросов, но пока оно не делало каких-либо заявлений. В администрации [Кремля] это не обсуждается, — заявил Дмитрий Песков.

С инициативой ввести двухлетний период срочной службы в армии ранее выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.



— В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии, — пояснил Шеремет. Его инициативу поддержал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, который заявил, что «идея будет поддержана», а по этому вопросу пройдут консультации.

Новый обмен пленными между Россией и Украиной Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в своем телеграм-канале о том, что состоялся новый обмен пленными с Киевом по формуле «107 на 107».

— Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вэсэушников. Из общего количества освобожденных 65 человек — из Донецкой и Луганской Народных Республик. Скоро они смогут обнять своих близких, — написал Пушилин. Позднее в Минобороны РФ подтвердили, что 107 российских военнослужащих вернулись из плена, их доставят в Москву для лечения и реабилитации.

— В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — сообщили в ведомстве.

Украинская сторона пока никак не комментировала обмен пленными. МАГАТЭ отчиталась о результатах проверки по «грязной бомбе» Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех объектах на Украине, которую проводили после заявлений России о подготовке провокации с «грязной бомбой». В агентстве заявили, что признаков незаявленной ядерной активности не обнаружили.

— Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах, — говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на сайте МАГАТЭ. — Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее.



Гросси подчеркнул, что специалисты МАГАТЭ готовы продолжать подобную деятельность на Украине, чтобы предотвращать любое незаконное использование ядерных материалов. Ранее Минобороны России высказалось о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны такую бомбу сделать. Секретарь Совбеза назвал терактом нападения на суда в зерновом коридоре

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал терактом нападения на российские суда, обеспечивающие зерновой коридор.

— Россия согласилась на участие в зерновой сделке в целях украинского экспорта, однако вынуждена была приостановить свое участие в ней после террористической атаки против кораблей Черноморского флота, — заявил Патрушев. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе. По словам ведомства, Россия получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий. Украина также официально заверила, что морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы. Совбез ООН не принял резолюцию России об американских биолабораториях на Украине Совбез ООН отклонил резолюцию России об американских биолабораториях на Украине. За документ проголосовали Россия и Китай, против — Великобритания, США и Франция. Еще десять стран воздержались, сообщает Associated Press. Для принятия резолюции необходимо, чтобы ее поддержали минимум девять из 15 стран — членов Совбеза ООН. При этом никто из постоянных членов (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) не должен воспользоваться правом вето.

На прошлой неделе Россия направила членам Совбеза ООН проект резолюции и 310-страничный документ, в котором говорится, что в украинских биолабораториях ведется военная биологическая деятельность при поддержке Минобороны США. Также резолюция предполагала создание комиссии для расследования этой информации. После голосования заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «страны Запада попросту боятся создания комиссии» в рамках Конвенции о биологическом оружии.