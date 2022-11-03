«Погибнут в открытом море». В Севастополе планируют спасение выброшенных питомцев дельфинария

Дельфинов, которых выбросили в море в Севастополе, будут спасать утром. Они прожили в неволе больше десяти лет, сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
«Специалисты говорят, что дельфины погибнут в открытом море. Они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее. Ситуация безусловно сложная, но шансы, спасти дельфинов есть», – написал он в своем телеграм-канале.
Утром дрессировщик, которая уже работала с этими дельфинами, выйдет в море с сотрудниками Севприроднадзора и Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя. Возможно, млекопитающие ее узнают и приплывут на звуковые сигналы. Затем их нужно будет поймать в сети, поднять на лодку и на специальной машине привезти в дельфинарий Коктебеля.
По предварительным данным, четырех афалин выкинули в море, потому что дельфинарий перестал приносить доход и их стало нечем кормить. Сообщалось, что один из дельфинов ранен.