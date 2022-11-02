Почему весь советский рок отмечал свадьбу Юрия Каспаряна и Джоанны Стингрей 35 лет назад

Фото: из личного архива Евгения Вышенкова Поделиться Поделиться





Дочь американского миллионера, певица и фанатка советского рока Джоанна Стингрей и гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян поженились в Петербурге 2 ноября 1987 года. С самого заметного в мире советского рока события прошло 35 лет.

Джоанна Стингрей часто приезжает в Петербург. В 2019 году это случилось дважды. Весной она представляла свою первую книгу о себе и ленинградских рокерах «Стингрей в стране чудес», а уже в сентябре прибыла на презентацию ее продолжения — «Стингрей в Зазеркалье». Тогда же пообещала приехать весной 2020 года с фотоальбомом со своими снимками звездных лет советского рока — приветом из 1980-х. Но пандемия изменила планы. Встреча с читателями и почитателями состоялась только в январе 2022 года в Доме книги на Невском проспекте. Джоанна Стингрей презентовала новую книгу «Русский рок. Конец андеграунда. Фотографии, интервью, документы».



В Петербурге «крестную маму русского рока» всегда встречали с большой теплотой и пиететом. Именно она стала первым популяризатором в США групп «Кино», «Аквариум», «Алиса», «Странные игры». Когда даже в Советском Союзе не каждый знал Виктора Цоя или Бориса Гребенщикова, в Америке в 1986 году Джоанна Стингрей издала сдвоенный альбом Red Wave: 4 Underground Bands from the USSR — «Красная волна: 4 подпольные группы из СССР».

О встрече Джоанны Стингрей в отеле и в «Букинисте» на презентации книги «Стингрей в Зазеркалье» подробно писала «Фонтанка» https://calendar.fontanka.ru/articles/8683/print.html. Тогда журналист нашего издания вручил Джоанне приглашение … на ее собственную свадьбу, назначенную на апрель 1987 года. Оно сохранилось у заместителя главного редактора «Фонтанки.ру» Евгения Вышенкова вместе с другими документами, которые в конце 1980-х сотрудники КГБ собирали о «неблагонадежной молодёжи». В 1991 году рокеры перестали считаться неблагонадежными, документы сочли неактуальными, и коллеги подарили их Вышенкову.



Так выглядит рукописное приглашение на свадьбу в апреле, которая на самом деле состоялась 2 ноября.



Фото: из личного архива Евгения Вышенкова Фото: из личного архива Евгения Вышенкова Фото: из личного архива Евгения Вышенкова Поделиться Поделиться





«Джоан и Фредерик Николас Стингрей Филдс просят вашего присутствия на приёме в честь бракосочетания их дочери Джоанны Стингрей и Юрия Дмитриевича Каспаряна, сына Ирины Соломоновны и Дмитрия Рафаэловича Каспарянов, в понедельник, шестого апреля тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года, в 6 часов вечера в ресторане «Аустория» в Петропавловской крепости».

Увидев приглашение, Джоанна тогда объясняла: «Мы были готовы ехать в Ленинград весной. Я и мои гости. Всем визу дали, но не мне. Я уехала из СССР в январе 1987 года, а вернуться должна была в марте. В нашу любовь тогда вмешалась политика… Но госсекретарь США Джордж Шульц встретился с Эдуардом Шеварднадзе (министр иностранных дел СССР в 1985–1990 годах. — Прим. ред.). Это было в августе. Шульц назвал ему моё имя. Сказал, что оно стоит в чёрном списке на получение визы в СССР. Он сказал, что невозможно мешать любви. И я получила визу! И свадьба состоялась в ноябре. Приглашения эти были действительны».



Очевидцы свадебных и предсвадебных мероприятий помнят, а Джоанна описывает, как это было.

Накануне свадьбы, 1 ноября, в ДК «Первомайский» на Выборгской стороне состоялся предсвадебный концерт. Его давали группы «Странные игры», «Аквариум» и «Кино». «Кино» с будущим мужем Джоанны, Юрием Каспаряном, выступало с посвящением свадьбе. Исполнителями были как невеста, так и приглашенные гости: Сергей Курёхин, Олег Гаркуша, Андрей Крисанов, Сергей (Африка) Бугаев... А Виктор Цой прибыл срочно из Алма-Аты, где снимался тогда в «Игле». На следующей день он и его жена Марианна Цой были свидетелями бракосочетания. Дурашливые, веселые фотографии хранят память об этом событии.



Свадьба проходила в модном ресторане «Аустерия» в Петропавловской крепости. В одном зале — американские гости, в другом — местные. И здесь на небольшой сцене тоже состоялся рок-н-ролльный джем-сейшн, в репертуаре были в основном песни Джоанны и «Кино». Об этих событиях писала вся ленинградская пресса.



Брак Джоанны Стингрей и Юрия Каспаряна длился недолго — в 1991 году они расстались. Но от этого любовь Джоанны к русскому року не пострадала.

Как рассказывала она своим читателям, в архиве еще много материалов о ленинградских рокерах и ее дружбе с ними: кассета с несколькими песнями Сергея Курёхина, написанными для нее, собственные видео и аудизаписи. На встречах в Петербурге она уверенно говорит: «Русский рок ещё жив!» В «Буквоеде» в 2019 году она объяснила свои частые визиты в Россию и в наш город тем, что для Стингрей он остаётся «одним из лучших городов в мире»: «Моя душа, мое сердце в Ленинграде и Петербурге».



Инна Егорова, «Фонтанка.ру»

