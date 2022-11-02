В Иркутске у пассажирского самолёта лопнуло шасси. Искромётная посадка попала на видео

У аэробуса «Уральских авиалиний» при посадке в аэропорту Иркутска разрушилось шасси. Пилотам удалось удержать самолёт на полосе.
Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, посадку с лопнувшим шасси пассажирский А320 совершил днём 2 ноября, в половине четвёртого по иркутскому времени. Аэробус летел из Душанбе, на борту находились 83 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших среди них нет.
По предварительным данным ведомства, самолёт цел, повреждены только пневматики шасси. Посадка со снопами искр попала на видео.
Транспортное следствие проводит проверку по первой части статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).