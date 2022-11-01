Атомный ледокол «Урал» вернулся с заводских испытаний в Петербург. Посмотрите, как над ним сияет луна

В Петербурге вернулся после испытаний атомный ледокол «Урал». Он в компании луны попал 31 октября в объектив корреспондента «Фонтанки».
На заводские испытания ледокол отправился в середине октября. Планировалось в том числе протестировать скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики, проверить системы навигации и связи, работу вертолетного комплекса, сообщала пресс-служба «Балтийского завода».
Ледокол «Урал» — второй серийный атомоход проекта 22220. Он был заложен 25 июля 2016 года. Спуск на воду состоялся 25 мая 2019 года. Крестной матерью судна стала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сдача «Урала» заказчику запланирована на конец 2022 года.
Ледоколы проекта — одни из самых больших и мощных в мире. Головной ледокол проекта — «Арктика», второй была «Сибирь», а третьим — «Урал».