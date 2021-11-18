Опоздавших не судят. Поставки силовых установок на ледоколы «Сибирь» и «Урал» отсрочены на пятилетку

Фото: автор Лев Годованник Поделиться Поделиться







АО «Завод «Киров-Энергомаш» ничуть не опоздало, когда отправило для первого атомного ледокола серии 22220 «Сибирь» силовые установки с 4-летней задержкой относительно указанного в контракте срока. И турбины для «Урала», задержанные на 5 лет, — тоже не опоздание. Такое решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области вступило в законную силу 17 ноября. Для «Киров-Энергомаша» это, во-первых, вопрос принципа: теперь никто не скажет, что «Сибирь» с «Уралом» отправятся покорять Северный морской путь позже намеченного из-за него. А ещё это перелом в масштабной судебной тяжбе на 1,7 млрд рублей со строителем ледоколов Балтийским заводом: 17 ноября «Киров-Энергомаш» обеспечил себе победу в двух других процессах — всего на 0,4 млрд.



Строительство самых мощных в мире атомных ледоколов серии 22220 с мая 2018 года сопровождается шестью судебными спорами между Балтийским заводом и изготовителем паротурбинных установок (ПТУ) для них «Киров-Энергомашем». Суть всех споров — взаимные претензии сторон из-за сроков поставки ПТУ, особняком стоит спор из-за испытательного стенда — после Крыма «Киров-Энергомаш» не смог использовать украинский и безуспешно пытался заставить Балтийский завод заплатить 1,1 млрд рублей за создание нового. На данный момент счет 2:2 — в законную силу вступило по две победы каждой из сторон.

Силовые установки должны были оказаться на «Сибири» в марте 2017 года, на «Урале» — в ноябре. Суд разрешил считать ненаказуемыми сентябрь 2021 года и июнь 2022-го соответственно. На «Сибири» примерно так и случилось — в конце октября автору статьи удалось побывать на ледоколе и воочию убедиться в наличии там обеих ПТУ, и пару дней назад он благополучно отправился на ходовые испытания.



Паротурбинные установки в «Сибири» Фото: автор Лев Годованник Поделиться Поделиться







О том, как будут развиваться события на «Урале», мы не знаем — время не пришло. Но для «Киров-Энергомаша» важно другое. В декабре 2019 года и в апреле 2020-го Балтийский завод предъявил ему иски общей суммой почти на 0,4 млрд рублей за задержки поставок турбин для «Сибири» и «Урала». Судостроители исходили из буквы контракта и были шокированы, когда во вступившем 17 ноября в законную силу судебном решении прочитали, что, оказывается, «Киров-Энергомаш» не виноват в опоздании с турбинами для ледоколов на 4 и 5 лет соответственно. Это особенно изумило на фоне вступившего в феврале 2019 года в законную силу решения того же петербургского арбитража о том же самом применительно к головному судну серии 22220 «Арктика». Там Балтийский завод взыскал с «Киров-Энергомаша» 156 млн рублей и сумел удержать победу в Верховном суде.



Вынося нынешнее решение, суд пенял на документы, против которых, кажется, невозможно возразить:

— постановлением правительства РФ от 28.08.2017 № 1027 сроки поставки ледокола «Сибирь» перенесены на 2020 год, ледокола «Урал» — на 2021-й;

— постановлением правительства РФ от 24.04.2019 № 490 сроки поставки ледокола «Сибирь» перенесены на 2021 год, ледокола «Урал» — на 2022-й.

В самом деле: если у заказчика суперледоколов ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») возникают проблемы с финансированием, и проблемы эти оформляются на уровне документов, которые подписывает глава кабинета министров, — то какие вопросы к «дочке» «Кировского завода»? Такова идеология вступившего в законную силу судебного акта.

«Суд отклонил как недоказанный довод АО «Балтийский завод» о том, что причиной и основаниями переноса сроков сдачи ледоколов по государственному контракту стали ненадлежащее исполнение АО «Завод «Киров-Энергомаш» обязательств по договору, поскольку постановления № 715 и № 490 , а также дополнительные соглашения <…> к государственному контракту об изменении сроков сдачи ледоколов не содержат таких причин и оснований для их принятия и заключения…» — сделал вывод арбитражный суд.



Для руководства Балтийского завода он стал шоком не из-за обманутых ожиданий, а по кулуарной причине. На верфи утверждают, что лишившие их победы в процессе правительственные постановления готовили они сами, а в обосновании этих постановлений как раз и указывали нарушения условий контракта, допущенные «Киров-Энергомашем». Но суд исследовал постановления, а не обоснования к ним.

«Оба постановления правительства о переносе сроков сдачи атомных ледоколов «Сибирь» и «Урал» появились на свет как раз из-за того, что «Киров-Энергомаш» задерживал сроки изготовления турбинных установок. Мы сами готовили пояснительные записки для обоих постановлений, там это четко указано. Решение суда вообще абсурдно — оно позволяет «Киров-Энергомашу» поставить нам турбины тогда же, когда мы должны отдать «Атомфлоту» ледоколы. Но, согласно технологии, паротурбинные установки монтируются на судах за два года до их сдачи в эксплуатацию», — рассказал автору статьи представитель Балтийского завода.

По словам собеседника, происшедшее 17 ноября в этот день не закончилось. Балтийский завод намерен жаловаться в кассационный суд и, если потребуется, в Верховный. «Для нас это дело чести», — сказали в юридическом департаменте одной из самых крупных верфей России.



Лев Годованник, «Фонтанка.ру»