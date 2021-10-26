Первый пошёл. «Сибирь» готовится к ходовым испытаниям

Фото: Лев Годованник / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







У пирса АО «Балтийский завод» сейчас все три красавца, но в обратной последовательности — сначала «Урал», потом «Сибирь», а в хвосте «Арктика», на которой недавно поменяли гребной двигатель. Все серии 22220, но первую «Арктику» называют головным ледоколом серии — так что «Сибирь» первая. Она пришвартована посередине, поднявшись на корму, можно полюбоваться на уже пробовавшую льды «Арктику», а с носа отлично виден облепленный строительными лесами «Урал». Но мы воспользовались любезно предоставленной возможностью и посмотрели на «Урал» с той точки в рубке, где скоро должно быть оборудовано рабочее место капитана судна.

Фото: Лев Годованник / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пока что на капитанском месте мы увидели металлические консоли и пылесос, но последние — очень хороший знак. Уборка начинается, когда заканчивается строительство. Рубка же в целом напоминает сейчас большой испытательный стенд в лаборатории. Везде электронные приборы, много людей в рабочих комбинезонах, все что-то обсуждают, склонившись над приборами. Большинство мониторов за стенкой слева — нас попросили там не снимать. Но атмосфера деловая, здоровая, никакой суеты не чувствуется. На предложение об интервью парни в спецовках даже засмущались. «Не-не, напишите, что в рубке производятся швартовые испытания навигационного оборудования, а в объектив как-то не хочется», — сказал один из них.



Фото: Лев Годованник / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Можете полюбоваться на головную боль, о которой вы часто пишете, — но это совсем вниз», — предложил сопровождающий. Через десяток лестничных пролетов (лифты пока не работают) оказываемся в машинном отделении. Там парогенераторы — те самые, из-за которых Балтийский завод судится с их производителем АО «Завод «Киров-Энергомаш» уже несколько лет. Именно с парогенераторами судостроители связывают задержки в сроках сдачи «Арктики» и теперь «Сибири» госзаказчику ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Сейчас они под пленками, вокруг рабочая суета — механизмы готовятся к судовым испытаниям.



Фото: Лев Годованник / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Впрочем, милые бранятся — только тешатся. Балтийскому заводу и «Киров-Энергомашу» предстоит долгая и, надо полагать, счастливая совместная жизнь. В сентябре Росатом заявил о намерениях добавить к пяти заказанным Балтийскому заводу ледоколам серии 22220 еще два. А совсем недавно «Росатом» заказал «Киров-Энергомашу» турбины для плавучих атомных электростанций за 16.5 млрд рублей, парочку корпусов для которых построит Балтийский завод.

А мы спускаемся ниже, в отделение среднего гребного двигателя. Перед нами двигатель правого борта.



Фото: Лев Годованник / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Точно такой же сломался на «Арктике», недавно его пришлось заменить. Но тут говорят: «Выводы сделали, не повторится».

Далее следуем в центральный пост управления реакторными установками. Там все серьезные, сосредоточенные, стены облеплены мониторами, на них что-то непонятное и сложное. При появлении объектива парни в очках, что-то оживленно обсуждавшие у ближайшего ко входу рабочего места, дружно встали и вышли: не против публичности, но без нас, пожалуйста. Поэтому скамейка справа пустая.



Фото: Лев Годованник / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Можно посмотреть и сами реакторы — на палубе видны их крышки, которые примерно раз в 7 лет будут подниматься для замены отработанного ядерного топлива.



Фото: Лев Годованник / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Сибирь» снаружи и особенно внутри выглядит как большой дом во время ремонта. Везде какие-то детали, провода, кабели, шланги — трудно поверить, что через месяц судно выйдет в море на ходовые испытания, а в декабре будет передано заказчику. Но нам обещают, что так и будет, и теперь уже без задержек.

Подвести может только погода — серия 22220 не любит дождей, из-за них поднимается уровень воды в Неве, что может помешать ледоколу пройти под Западным скоростным диаметром.

Лев Годованник

