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Отправили на испытания. Посмотрите, как один из крупнейших ледоколов в мире проходит под мостом ЗСД через Петровский фарватер

Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь», один из крупнейших в мире, отправился на ходовые испытания с набережной Балтийского завода в Петербурге. 16 ноября он прошел под вантовым мостом ЗСД через Петровский фарватер.

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Как сообщает пресс-служба Балтийского завода, в ближайшие три недели у ледокола будут проверять работу механизмов и оборудования. Специалисты испытают вертолетный комплекс, системы навигации и связи.

«Специалистами запланировано проведение комплекса испытаний, в том числе работа паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики», — говорится в сообщении.

Ледокол «Сибирь» — второе судно проекта, которое построили на Балтийском заводе. Его спустили на воду осенью 2017-го и планируют передать заказчику — Росатому — до конца года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 считаются самыми крупными и мощными в мире, в ближайшие годы они должны стать основой гражданского ледокольного флота России. Их главная задача — обеспечить круглогодичную навигацию в западном районе Арктики. Длина судна составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.

О том, как будущий покоритель Арктики выглядит изнутри, ранее подробно рассказывала «Фонтанка».

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Комментарии (5)

theHard
чёрт бы вас там всех робрал, Фонтанка - это Морской канал!!!
Петровский фарватер между Васькой и Крестиком.
Откуда вы здесь понаехали то только?..
пазузу
труд хороших людей в металле.
houspi
Тема не раскрыта.
Вот кабы они с самой высокой крыши/палубы, или как оно там на судне называется, съемку провели, тогда был бы зачет.
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