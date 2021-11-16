Отправили на испытания. Посмотрите, как один из крупнейших ледоколов в мире проходит под мостом ЗСД через Петровский фарватер

Как сообщает пресс-служба Балтийского завода, в ближайшие три недели у ледокола будут проверять работу механизмов и оборудования. Специалисты испытают вертолетный комплекс, системы навигации и связи.

«Специалистами запланировано проведение комплекса испытаний, в том числе работа паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики», — говорится в сообщении.

Ледокол «Сибирь» — второе судно проекта, которое построили на Балтийском заводе. Его спустили на воду осенью 2017-го и планируют передать заказчику — Росатому — до конца года.



Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 считаются самыми крупными и мощными в мире, в ближайшие годы они должны стать основой гражданского ледокольного флота России. Их главная задача — обеспечить круглогодичную навигацию в западном районе Арктики. Длина судна составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.



О том, как будущий покоритель Арктики выглядит изнутри, ранее подробно рассказывала «Фонтанка».

