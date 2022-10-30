«Как дворец пионеров, только для взрослых». Как в «Вагнер-центре» вычислили разведчика с «Фонтанки»

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Корреспондент «Фонтанки» отправилась на Дальневосточный проспект, чтобы посмотреть на тот самый «офис ЧВК» и убедиться, что это не шутка. Убедилась.

Уже пару дней в сети разгоняется тема про «открытие» «Вагнер-Центра» в Петербурге. Сообщения подкреплялись фотографиями еще не открытого бизнес-центра «Морская столица», но тематические вывески на этих изображениях выглядели, как фотошоп. Бизнесмен Евгений Пригожин через свою пресс-службу подтвердил, что центр с таким названием открылся, но сделал это в свойственной ему саркастической манере так, что можно было предположить, что это шутка такая.

«ЧВК Вагнер Центр» — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств, — такие слова Пригожина насчет открытия «офиса ЧВК» транслировала его пресс-служба в телеграм-канале. — Миссией «ЧВК Вагнер Центра» — является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной. В случае, если проект покажет свою успешность и актуальность, будем рассматривать необходимость открытия филиалов».

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тот самый бизнес-центр, на самом деле, еще даже не открылся. Судя по активности людей в спецовках, внутри завершаются отделочные работы. Шлагбаумы вокруг стеклянно поблескивающего здания опущены, для тех, кто не понял, висит табличка «Проход закрыт». Но никакой охраны вокруг не видно. Подныриваю под шлагбаум и подхожу к зданию. На высоте второго-третьего этажа сквозь зеркальные блики окон хорошо заметны круглые наклейки-эмблемы с крупной литерой «W» и вьющейся вокруг них надписью «ЧВК Вагнер Центр». Надпись обращена к улице задом наперед, так что эмблемы явно не для случайных прохожих клеили. На огрызке синего бетонного забора у здания выведено белой краской: «Дари добро, друг».

Пользуясь общим дружелюбием обстановки, дергаю выходящие на улицу двери, все подряд. Открыто. Внутри — тишина, полумрак и человечьи следы на строительной пыли. Ходить там можно было бы еще долго, но без знающего экскурсовода ничего не понятно — самый обычный бизнес-центр, ничем не примечательный. Решаем искать людей.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Добрый строитель, услышав, что мне — «в офис Вагнера», показывает, как входить по-человечески, через центральную дверь в просторный холл. Просим найти нам кого-то из администрации, чтобы пообщаться. Пока ждем, оглядываемся — когда еще придется побывать!

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Тут красиво, как в каком-нибудь региональном аэропорту. Наверх ведут два эскалатора, над широкой «стойкой регистрации» с надписью «Морская столица» — застекленное окно в небо и виден кусочек «башни» бизнес-центра. В шпионских боевиках через такое окно обычно влетает сверху вниз главный герой, разбрызгивая стекла. Но сейчас тут тихо, рабочий, замерев под потолком, намывает стеклянные секции. Откуда-то сверху ко мне спускается крепенький мужчина в камуфляже под неприметной серенькой курткой.

«А как к вам мужа сдать? А то повестка все равно придет, а у вас по-любому одевают теплее», — говорю я, пуская в ход незамысловатую легенду. Просто чтобы понять, что мы пришли именно туда, куда шли. «Этого я не знаю, я тут за эксплуатацию здания отвечаю, — говорит собеседник. — Пусть он 4 ноября приходит, тут будет открытие, будут люди, ответственные за разные проекты». Я смутно догадываюсь, что сейчас мне будут цитировать сообщение пресс-службы про «экспериментальные стартапы» и делаю непонимающие рыбьи глаза. Но тут к нам присоединяется еще один представитель «офиса». Он высок, уверен в себе и излучает сдержанное дружелюбие, как и все вокруг.

«Муж? — переспрашивает он и оглядывает меня с явным сомнением. — У нас тут никакого вербовочного пункта не будет. Откроемся 4 ноября. У нас тут будет культурный центр для граждан патриотически настроенных, тех, кто хочет оказать помощь своей стране. Не вербовочный центр, это вашему мужу надо в интеренете посмотреть, там все телефоны есть. А у нас тут будет проектная работа, как дворец творчества пионеров, но для взрослых».

«Так а простым гражданам сюда что, не приходить? Может, гуманитарную помощь тут будете собирать?» «Нет, не будем. Но граждане могут и приходить, да».

На широком крыльце, выходящем на поросший травой земляной вал, разложена нехилых размеров вывеска: «ЧВК Вагнер центр». «Уже сегодня висеть будет, — говорит мой собеседник. И добавляет: — А вы не похожи на женщину, которая переживает за мужа». «А похожа на женщину, которая мужа в военкомат сдаст?» — парирую я. «Вы похожи на разведчика с «Фонтанки», — улыбается он. — Но нам скрывать нечего». Провалила легенду и была поймана с поличным Венера Галеева, «Фонтанка.ру»