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    Погибших в хэллоуинской давке в Сеуле всё больше. В соцсетях показывают толпу, из которой не вытащить за руки

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    2 комментария

    Число жертв трагедии на мероприятии по случаю Хэллоуина в центре Сеула продолжает расти. Агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы пишет о 146 погибших в ночь на 30 октября.

    Tiktok/jeonwoojin1

    В пожарном департаменте сообщают о 150 раненых, многие в тяжёлом состоянии. По информации властей, большинство жертв и пострадавших — молодые люди до 30 лет. В соцсетях публикуют видео столпотворения: люди кричат, где-то всё ещё играет праздничная музыка. Толпа настолько плотная, что спасателям не удавалось вытянуть из неё людей за руки.

    Tiktok/asilbekk2107

    Тела погибших развозят по больницам, более сорока разместили в ближайшем спортзале — их ещё предстоит опознать. Давка образовалась в районе Итэвон — центре развлечений, баров и клубов. Там проходило первое массовое мероприятие в честь Хэллоуина после отмены ковидных ограничений.

    Asia News

    По данным СМИ, празднование могло собрать порядка 100 тысяч человек. Причину случившегося выясняют.

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    Комментарии 2

    Пневмослон29 Окт 2022 в 23:52
    Надо же, как вовремя!
    А ещё надо ограничить футбольных фанатов, там тоже давки были - все помнят. OH WAI~
    +0−0
    Slava_Rossii229 Окт 2022 в 23:48
    Причина и так понятна, неумение властей организовывать массовое мероприятие.
    +4−0
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