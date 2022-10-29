Погибших в хэллоуинской давке в Сеуле всё больше. В соцсетях показывают толпу, из которой не вытащить за руки

Число жертв трагедии на мероприятии по случаю Хэллоуина в центре Сеула продолжает расти. Агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы пишет о 146 погибших в ночь на 30 октября.
Tiktok/jeonwoojin1
В пожарном департаменте сообщают о 150 раненых, многие в тяжёлом состоянии. По информации властей, большинство жертв и пострадавших — молодые люди до 30 лет. В соцсетях публикуют видео столпотворения: люди кричат, где-то всё ещё играет праздничная музыка. Толпа настолько плотная, что спасателям не удавалось вытянуть из неё людей за руки.
Tiktok/asilbekk2107
Тела погибших развозят по больницам, более сорока разместили в ближайшем спортзале — их ещё предстоит опознать. Давка образовалась в районе Итэвон — центре развлечений, баров и клубов. Там проходило первое массовое мероприятие в честь Хэллоуина после отмены ковидных ограничений.
Asia News
По данным СМИ, празднование могло собрать порядка 100 тысяч человек. Причину случившегося выясняют.