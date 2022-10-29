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    В Сеуле примерно у 50 человек остановилось сердце во время празднования Хэллоуина

    19939
    6 комментариев

    В центре Сеула произошла массовая давка во время празднования Хэллоуина. По данным корейского информационного агентства «Йонхап», пострадало около 100 человек, примерно половина из них были госпитализированы из-за остановки сердца.

    К 23:30 29 октября пожарные зафиксировали 81 звонок в службы спасения с жалобами на затрудненное дыхание.

    Как утверждают СМИ, основная часть пострадавших — молодые девушки в возрасте около 20 лет. Одна из госпитализированных — 10-летняя девочка.

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил чиновникам в сжатые сроки организовать людям необходимую первую помощь.

    Издание TheKoreaTimes опубликовало фотографии с места ЧП. На них видны машины пожарных служб и спасатели рядом с лежащими на асфальте людьми.

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    Комментарии 6

    28005537829 Окт 2022 в 21:10
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    +0−1
    Джастис29 Окт 2022 в 21:06
    Судя по видео там адский ад. Жуткая давка, не могут растащить людей из клубка тел. Мертвые рядами лежат.
    +0−0
    alex_k29 Окт 2022 в 20:44
    бесовщина это все ваш Хэллоуин
    +2−1
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