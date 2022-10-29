В Сеуле примерно у 50 человек остановилось сердце во время празднования Хэллоуина

В центре Сеула произошла массовая давка во время празднования Хэллоуина. По данным корейского информационного агентства «Йонхап», пострадало около 100 человек, примерно половина из них были госпитализированы из-за остановки сердца.

К 23:30 29 октября пожарные зафиксировали 81 звонок в службы спасения с жалобами на затрудненное дыхание.

Как утверждают СМИ, основная часть пострадавших — молодые девушки в возрасте около 20 лет. Одна из госпитализированных — 10-летняя девочка.