В Сеуле примерно у 50 человек остановилось сердце во время празднования Хэллоуина

В центре Сеула произошла массовая давка во время празднования Хэллоуина. По данным корейского информационного агентства «Йонхап», пострадало около 100 человек, примерно половина из них были госпитализированы из-за остановки сердца.
К 23:30 29 октября пожарные зафиксировали 81 звонок в службы спасения с жалобами на затрудненное дыхание.
Как утверждают СМИ, основная часть пострадавших — молодые девушки в возрасте около 20 лет. Одна из госпитализированных — 10-летняя девочка.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил чиновникам в сжатые сроки организовать людям необходимую первую помощь.
Издание TheKoreaTimes опубликовало фотографии с места ЧП. На них видны машины пожарных служб и спасатели рядом с лежащими на асфальте людьми.