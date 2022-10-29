Ольга Бузова приехала в ДНР

В Донецкую народную республику приехала Ольга Бузова. Видео с ней в субботу, 29 октября, опубликовали в местных пабликах.
На кадрах появившихся видеороликов она помогает разгружать гуманитарную помощь.
«На сегодняшний момент нет дела, потому что, пока кто-то говорит, я делаю <…> В ближайшем будущем планируется открытие организаций, чтобы детки могли отдыхать… Досуговых центров. Хочется видеть в глазах детей счастье, радость, потому что детство не вернуть», — говорит Бузова на видеороликах, разгружая коробки с гуманитарной помощью.