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    Ольга Бузова приехала в ДНР

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    32 комментария

    В Донецкую народную республику приехала Ольга Бузова. Видео с ней в субботу, 29 октября, опубликовали в местных пабликах.

    На кадрах появившихся видеороликов она помогает разгружать гуманитарную помощь.

    «На сегодняшний момент нет дела, потому что, пока кто-то говорит, я делаю <…> В ближайшем будущем планируется открытие организаций, чтобы детки могли отдыхать… Досуговых центров. Хочется видеть в глазах детей счастье, радость, потому что детство не вернуть», — говорит Бузова на видеороликах, разгружая коробки с гуманитарной помощью.

    Ольга Бузова — российская телеведущая и певица. Известна как экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ.

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    Комментарии 32

    Дядя Бо29 Окт 2022 в 18:24
    Путинская "элита" попиариться решила.
    +0−0
    22.2229 Окт 2022 в 18:16
    Прект дом 2 и проект ДНР одно и тоже!
    +1−0
    VKuser17419822129 Окт 2022 в 17:28
    Это она у Рогозина научилась...Интересно какой она придумала себе позывной.....
    +2−0
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