Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете иностранных слов

Правительство РФ решило всерьез взяться за чистоту русского языка и внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов, если у них есть русский аналог. Соответствующий документ появился на сайте нижней палаты парламента 26 октября.
Кабмин предлагает внести изменения в закон «О государственном языке Российской Федерации». Из важного — при использовании русского языка как государственного авторы законопроекта предлагают пользоваться словарями и справочниками, утвержденными правительством. Подготавливаемые проекты нормативных актов должны проходить лингвистическую экспертизу.
Проект закона предусматривает «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка».
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка. Также проект предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением тех, что не имеют русских аналогов в нормативных словарях. Законопроект, отмечают авторы, направлен на защиту русского языка от чрезмерного употребления варваризмов.