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    Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете иностранных слов

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    15 комментариев

    Правительство РФ решило всерьез взяться за чистоту русского языка и внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов, если у них есть русский аналог. Соответствующий документ появился на сайте нижней палаты парламента 26 октября.

    Кабмин предлагает внести изменения в закон «О государственном языке Российской Федерации». Из важного — при использовании русского языка как государственного авторы законопроекта предлагают пользоваться словарями и справочниками, утвержденными правительством. Подготавливаемые проекты нормативных актов должны проходить лингвистическую экспертизу.

    Проект закона предусматривает «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка».

    В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка. Также проект предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением тех, что не имеют русских аналогов в нормативных словарях. Законопроект, отмечают авторы, направлен на защиту русского языка от чрезмерного употребления варваризмов.

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    Комментарии 15

    IgorSergeevich26 Окт 2022 в 20:00
    Ну наконец-то перестали дурью маяться и занялись делом…
    +0−0
    mjaroslav26 Окт 2022 в 19:59
    Да и в сочетании "Российская Федерация" слово "федерация" - тоже иностранное! Что делать?
    +0−0
    onotolich26 Окт 2022 в 19:59
    Не президент, а царь-батюшка
    +0−0
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