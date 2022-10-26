Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете иностранных слов

Правительство РФ решило всерьез взяться за чистоту русского языка и внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов, если у них есть русский аналог. Соответствующий документ появился на сайте нижней палаты парламента 26 октября.



Кабмин предлагает внести изменения в закон «О государственном языке Российской Федерации». Из важного — при использовании русского языка как государственного авторы законопроекта предлагают пользоваться словарями и справочниками, утвержденными правительством. Подготавливаемые проекты нормативных актов должны проходить лингвистическую экспертизу.

