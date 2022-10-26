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    На Свердловской набережной горел балкон видового дома. Жителям пришлось одеваться и выходить

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    Пожарные тушили балкон восьмиэтажки в Красногвардейском районе Петербурга 26 октября. Дыма было больше, чем огня.

    Клубы дыма над жилым домом на Свердловской набережной заметила читательница «Фонтанки». В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что пламя вспыхнуло на третьем этаже дома №64. Горел балкон, огонь повредил два квадратных метра обстановки.

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    На вынужденную прогулку пришлось отправляться соседям сверху. Эвакуировали пять человек, пострадавших нет.

    Пожар потушили силами трёх расчетов менее чем за 20 минут.

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