На Свердловской набережной горел балкон видового дома. Жителям пришлось одеваться и выходить

Пожарные тушили балкон восьмиэтажки в Красногвардейском районе Петербурга 26 октября. Дыма было больше, чем огня.
Клубы дыма над жилым домом на Свердловской набережной заметила читательница «Фонтанки». В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что пламя вспыхнуло на третьем этаже дома №64. Горел балкон, огонь повредил два квадратных метра обстановки.
На вынужденную прогулку пришлось отправляться соседям сверху. Эвакуировали пять человек, пострадавших нет.
Пожар потушили силами трёх расчетов менее чем за 20 минут.