    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, южн

    758мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.33eur60.46

    Первый российский электромобиль Evolute появился в продаже у дилеров

    4298
    14 комментариев
    Фото: Evolute
    ПоделитьсяПоделиться

    В России стартовали продажи первого отечественного электромобиля Evolute i-Pro. Стоимость машины начинается от 3 миллионов рублей.

    Седаны Evolute i-Pro уже появились в продаже у официальных дилеров, сообщает 26 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя — компании «Моторинвест». «Это первые электромобили, произведенные в России для российских потребителей», — заявляют в фирме.

    Электромобиль Evolute i-Pro представляет собой перелицованный китайский электрокар Dongfeng Aeolus E70. Он оснащается 150-сильным электромотором, передним приводом и батареей емкостью 53 кВт. Запас хода машины без подзарядки составляет 433 километра. До 100 км/ч электрокар разгоняется за 9,5 секунды, а его максимальная скорость равна 145 км/ч.

    ПоделитьсяПоделиться

    Автомобиль доступен в единственной комплектации. В ее состав в том числе вошли подогрев заднего стекла, зеркала с электрорегулировкой и подогревом, электростеклоподъемники, системы ABS и ESC, датчики давления в шинах, задние датчики парковки и функция оповещения пешеходов при движении на низкой скорости. Сиденья отделаны искусственной кожей, водительское имеет механическую регулировку в шести направлениях.

    Стоимость электромобиля начинается от 2,065 миллиона рублей с субсидией на покупку электрокара и от 2,99 миллиона рублей без нее. Дилеры марки пока присутствуют в девяти городах России, включая Москву и Петербург.

    ПоделитьсяПоделиться

    Выпускается Evolute на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Серийное производство было запущено в конце сентября. До конца года ожидается появление в линейке еще кроссовера i-Joy и минивэна i-Van. Они без субсидий обойдутся в 3,49 миллиона рублей. До конца года компания планирует выпустить в общей сложности 2 тысячи машин. А в 2023 году планируют запустить еще и кросс-купе i-Jet.

    Фото: Evolute

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    ProstoZloy26 Окт 2022 в 16:58
    Четырехколесный электросамокат за три ляма ;)
    +0−0
    DimDimych26 Окт 2022 в 16:30
    Короткое содержание статьи:
    Первый российский электромобиль - старый китайский электромобиль.
    +1−1
    Трындин26 Окт 2022 в 15:51
    От этой новости возникает чувство стыда, а не гордости...
    Во-первых, у этого автомобиля даже обогрев - электрический, то есть без учёта "местных условий" для России.
    Во-вторых, это просто устаревший "китаец", с накруткой по цене по сравнению со стоимостью в Китае.
    В-третьих, ещё "для спасения" продаж заявлено бюджетное субсидирование.
    В-четвёртых, всё это "хорошо" только для производителя, о потребителях вообще никто не подумал...
    Позор отечественного автопрома - вот что это такое!
    +3−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close