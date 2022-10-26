Первый российский электромобиль Evolute появился в продаже у дилеров

В России стартовали продажи первого отечественного электромобиля Evolute i-Pro. Стоимость машины начинается от 3 миллионов рублей.

Седаны Evolute i-Pro уже появились в продаже у официальных дилеров, сообщает 26 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя — компании «Моторинвест». «Это первые электромобили, произведенные в России для российских потребителей», — заявляют в фирме.

Электромобиль Evolute i-Pro представляет собой перелицованный китайский электрокар Dongfeng Aeolus E70. Он оснащается 150-сильным электромотором, передним приводом и батареей емкостью 53 кВт. Запас хода машины без подзарядки составляет 433 километра. До 100 км/ч электрокар разгоняется за 9,5 секунды, а его максимальная скорость равна 145 км/ч.