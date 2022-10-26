Первый российский электромобиль Evolute появился в продаже у дилеров

В России стартовали продажи первого отечественного электромобиля Evolute i-Pro. Стоимость машины начинается от 3 миллионов рублей.
Седаны Evolute i-Pro уже появились в продаже у официальных дилеров, сообщает 26 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя — компании «Моторинвест». «Это первые электромобили, произведенные в России для российских потребителей», — заявляют в фирме.
Электромобиль Evolute i-Pro представляет собой перелицованный китайский электрокар Dongfeng Aeolus E70. Он оснащается 150-сильным электромотором, передним приводом и батареей емкостью 53 кВт. Запас хода машины без подзарядки составляет 433 километра. До 100 км/ч электрокар разгоняется за 9,5 секунды, а его максимальная скорость равна 145 км/ч.
Автомобиль доступен в единственной комплектации. В ее состав в том числе вошли подогрев заднего стекла, зеркала с электрорегулировкой и подогревом, электростеклоподъемники, системы ABS и ESC, датчики давления в шинах, задние датчики парковки и функция оповещения пешеходов при движении на низкой скорости. Сиденья отделаны искусственной кожей, водительское имеет механическую регулировку в шести направлениях.
Стоимость электромобиля начинается от 2,065 миллиона рублей с субсидией на покупку электрокара и от 2,99 миллиона рублей без нее. Дилеры марки пока присутствуют в девяти городах России, включая Москву и Петербург.
Выпускается Evolute на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Серийное производство было запущено в конце сентября. До конца года ожидается появление в линейке еще кроссовера i-Joy и минивэна i-Van. Они без субсидий обойдутся в 3,49 миллиона рублей. До конца года компания планирует выпустить в общей сложности 2 тысячи машин. А в 2023 году планируют запустить еще и кросс-купе i-Jet.