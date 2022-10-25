Пока не «Ростикс». Петербургский франчайзи KFC пока не собирается отказываться от бренда

Компания Amrest, которая развивает по франшизе в Петербурге и ряде других городов сеть KFC, пока не собирается менять вывеску. Об этом 25 октября «Фонтанке» сообщил ее представитель Илья Тарасов.
Он напомнил, что сейчас у Amrest заключен договор франшизы непосредственно с Yum! Brands. На его основании компания пользуется брендом. Пока никаких уведомлений об изменениях не поступало. «Никакой официальной коммуникации о том, что у нас будет меняться брендинг, нет», — подчеркнул представитель Amrest.
Илья Тарасов также напомнил, что порядка 200 ресторанов KFC, которые находятся под управлением Amrest, продолжают работать. «Мы уходить и закрываться не собираемся», — подчеркнул он.
25 октября «Коммерсант» сообщил, что американский холдинг Yum! Brands продал 70 собственных ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда сети ГК «Фуд-сервис». Новый владелец, по данным издания, обязан постепенно провести ребрендинг всех заведений KFC в России в Rostic’s.