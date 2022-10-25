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    Пока не «Ростикс». Петербургский франчайзи KFC пока не собирается отказываться от бренда

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    1 комментарий

    Компания Amrest, которая развивает по франшизе в Петербурге и ряде других городов сеть KFC, пока не собирается менять вывеску. Об этом 25 октября «Фонтанке» сообщил ее представитель Илья Тарасов.

    Он напомнил, что сейчас у Amrest заключен договор франшизы непосредственно с Yum! Brands. На его основании компания пользуется брендом. Пока никаких уведомлений об изменениях не поступало. «Никакой официальной коммуникации о том, что у нас будет меняться брендинг, нет», — подчеркнул представитель Amrest.

    Илья Тарасов также напомнил, что порядка 200 ресторанов KFC, которые находятся под управлением Amrest, продолжают работать. «Мы уходить и закрываться не собираемся», — подчеркнул он.

    25 октября «Коммерсант» сообщил, что американский холдинг Yum! Brands продал 70 собственных ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда сети ГК «Фуд-сервис». Новый владелец, по данным издания, обязан постепенно провести ребрендинг всех заведений KFC в России в Rostic’s.

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    Комментарии 1

    rumet25 Окт 2022 в 18:56
    что за "франчайзи"? Совсем сбрендили...
    Давеча раз в полгода перехватил фаст-фуда одной марки (не менявшейся) - два часа рыгал.., а "модный" кофе - "пряная тыква" шмонил плесенью и затхлью аццки.
    На фоне обвала всего и вся - чего жаль в последнюю очередь, так это джанк-фуд. Это действительно трэшняк и вред.
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