Пока не «Ростикс». Петербургский франчайзи KFC пока не собирается отказываться от бренда

Компания Amrest, которая развивает по франшизе в Петербурге и ряде других городов сеть KFC, пока не собирается менять вывеску. Об этом 25 октября «Фонтанке» сообщил ее представитель Илья Тарасов.



Он напомнил, что сейчас у Amrest заключен договор франшизы непосредственно с Yum! Brands. На его основании компания пользуется брендом. Пока никаких уведомлений об изменениях не поступало. «Никакой официальной коммуникации о том, что у нас будет меняться брендинг, нет», — подчеркнул представитель Amrest.

