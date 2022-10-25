В Красногвардейском районе локальный блэкаут: света нет в домах, не работают светофоры

Авария на подстанции оставила без электричества часть жителей Красногвардейского района Петербурга во вторник, 25 октября.



«В районе проспекта Энергетиков и шоссе Революции пропало электричество. На кольце не работают светофоры», — сообщила «Фонтанке» читательница. Без света, по её словам, остался и многоэтажный жилой комплекс на пересечении Бокситогорской улицы и Объездного шоссе.

В администрации Красногвардейского района уточнили, что причиной отключения электроэнергии на Большой Охте и в Полюстрово стала авария на центральной подстанции.