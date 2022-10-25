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    В Красногвардейском районе локальный блэкаут: света нет в домах, не работают светофоры

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    7 комментариев

    Авария на подстанции оставила без электричества часть жителей Красногвардейского района Петербурга во вторник, 25 октября.

    «В районе проспекта Энергетиков и шоссе Революции пропало электричество. На кольце не работают светофоры», — сообщила «Фонтанке» читательница. Без света, по её словам, остался и многоэтажный жилой комплекс на пересечении Бокситогорской улицы и Объездного шоссе.

    В администрации Красногвардейского района уточнили, что причиной отключения электроэнергии на Большой Охте и в Полюстрово стала авария на центральной подстанции.

    «Ведутся работы по устранению неисправности», — добавили в пресс-службе.

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    Комментарии 7

    NSE25 Окт 2022 в 14:14
    Вчера, 24 октября, в районе Энергетиков тоже не было света, два дня подряд аварии.
    +1−0
    Osska25 Окт 2022 в 12:47
    Свет дали.
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!25 Окт 2022 в 12:45
    то ли ещё будет закупайте буржуйки.

    хе-хе.
    +0−1
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