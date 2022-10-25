    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -2

    0 м/с, штиль

    763мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.16eur60.16

    Пользователи Whatsapp жалуются на сбои в работе мессенджера

    27784
    обсудить

    Сервис Downdetector фиксирует сотни жалоб на работу мессенджера Whatsapp.

    Пользователи с 10 утра 25 октября либо не могут отправлять сообщения, либо у них вообще отсутствует подключение.

    Также не грузятся уже полученные сообщения в чатах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close