Пользователи Whatsapp жалуются на сбои в работе мессенджера

Сервис Downdetector фиксирует сотни жалоб на работу мессенджера Whatsapp.
Пользователи с 10 утра 25 октября либо не могут отправлять сообщения, либо у них вообще отсутствует подключение.
Также не грузятся уже полученные сообщения в чатах.
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Сервис Downdetector фиксирует сотни жалоб на работу мессенджера Whatsapp.
Пользователи с 10 утра 25 октября либо не могут отправлять сообщения, либо у них вообще отсутствует подключение.
Также не грузятся уже полученные сообщения в чатах.
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