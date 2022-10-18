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    ЗакС меняет свой регламент для утверждения Генплана без публичных слушаний

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    Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в Петербурге, депутаты Законодательного собрания продолжают закреплять в нормативных актах «удаленный» формат общественных обсуждений по градостроительной документации. Проект изменений регламента ЗакСа поддержали 30 депутатов, двое воздержались и 11 высказались против.

    В регламент Заксобрания вводится возможность утверждать закон о Генеральном плане города без проведения публичных слушаний. Они, в отличие от общественного обсуждения, могут проходить только в очном формате.

    Публичные слушания по всей градостроительной документации заменили на онлайн-формат общественных обсуждений в начале пандемии коронавируса. Тогда власти объясняли происходящее заботой о безопасности и здоровье населения. С тех пор удаленка продлевалась несколько раз, даже когда основные ковидные ограничения в городе были отменены.

    Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский, взяв слово, напомнил, что на удаленку общественные обсуждения отправили из-за эпидемиологической обстановки и что сейчас сами власти, по словам парламентария, признают, что эпидемия практически закончилась. При этом упорно сохраняется только запрет на публичные акции, в том числе одиночные пикеты, и публичные слушания.

    «Это отнюдь не процедурный вопрос, тем более если он касается Генплана», — поддержала Вишневского зампредседателя парламента Марина Шишкина. Депутат констатировала, что таким образом парламент прокладывает вектор на сужение возможности диалога с горожанами.

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