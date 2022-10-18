ЗакС меняет свой регламент для утверждения Генплана без публичных слушаний

Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в Петербурге, депутаты Законодательного собрания продолжают закреплять в нормативных актах «удаленный» формат общественных обсуждений по градостроительной документации. Проект изменений регламента ЗакСа поддержали 30 депутатов, двое воздержались и 11 высказались против.



В регламент Заксобрания вводится возможность утверждать закон о Генеральном плане города без проведения публичных слушаний. Они, в отличие от общественного обсуждения, могут проходить только в очном формате.

