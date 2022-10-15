Пришел за заграном — получи путешествие в военкомат. В Петербурге повестками встречают мужчин, которые собрались за рубеж

Фото: Венера Галеева, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербуржец Александр отправился в ФМС Фрунзенского района за заграничным паспортом, а вышел с повесткой в военкомат. В районной администрации говорят, что всё по закону, и гордятся жить в такое время.

О том, что в отделении МВД по вопросам миграции Фрунзенского района на улице Белы Куна мужчинам, которые пришли получать загранпаспорт, выдают «в довесок» еще и повестки в военкомат, читатели «Фонтанки» начали сигнализировать еще на прошлой неделе. Но поначалу это были истории из серии «муж подруги моей коллеги» пришел в отдел, а там за столом сотрудник военкомата сидит и повестки выписывает.



Слухи по соответствующим пабликам в соцсетях распространились быстро. Корреспондент «Фонтанки», заехавший в отделение на разведку, застал удивительную картину: в просторном зале перед кабинетами сидели одни женщины. Они входили и выходили по очереди в заветную дверь, за которой выдавали загранники, и ничего подозрительного не замечали. Кажется, внутри кабинета вообще не было места ни для какого дополнительного стола с сотрудником военкомата в придачу.

А потом один из читателей прислал фото повестки, которую ему выдали вместе с загранпаспортом.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дело было, по его словам, так.

25-летний петербуржец Александр оставил заявку на получение загранпаспорта на портале госуслуг. Ему назначили дату и время приема. «Я пришел в кабинет номер 2 в отделе миграции на Белы Куна, — рассказал Александр «Фонтанке». — Женщина-паспортистка приняла все документы, сняла отпечатки пальцев. А там в кабинете, где фотокамеры стоят, есть проход во внутренний коридор. И буквально за поворотом сидит человек в гражданской одежде. Никаких документов, удостоверяющих его полномочия, он не показал, не представился. А я так растерялся, что не спросил».



Загадочный сотрудник потребовал военный билет Александра, а потом кому-то позвонил по мобильному телефону и стал что-то уточнять насчет возраста и профессии.

«У меня в военном билете прописана ВУС «водитель». Как я понял, водители у них в приоритете, — говорит Александр. — Он взял лист А4, на котором в уголке была распечатана повестка, и бланк извещения о выдаче повестки. Насколько я понимаю, он должен был выдать мне извещение, по которому человек приходит в военкомат и уже там получает повестку. А он выдал и извещение, и повестку разом».



Повестка была оформлена от имени военного комиссара Фрунзенского района Александра Воронина. Она содержала требование посетить военкомат на Южном шоссе, 104, на следующий же день в 9:30 утра «для уточнения документов воинского учета по вопросам мобилизации». Имя и адрес проживания Александра сотрудник, по его словам, вписал в бланк повестки на его же глазах. Спорить Александр не решился. Сначала надеялся, что повестка будет «просто на сборы», а не на мобилизацию. Расписался в получении, а опомнился, уже когда вышел из отделения с повесткой в руках.



Срочную службу Александр не проходил, на военной кафедре тоже не учился. «Мой военком просто записал мне ВУС по диплому и по наличию водительских прав. Военный билет мне оформили по негодности по здоровью. У меня категория В, второй разряд. Причины вызывать меня в военкомат у них, на мой взгляд, не было», — говорит Александр.



Фото: Венера Галеева, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В администрации Фрунзенского района этой истории не удивились и отметили, что в Федеральной миграционной службе сотрудник военного комиссариата Фрунзенского района находится на законных основаниях и имеет право повестку заполнять и вручать ее собственноручно. А если гражданину вручена повестка о явке в военкомат для последующего уточнения данных, но он при этом не подлежит мобилизации, — «ему нечего опасаться».



«Это взаимодействие между органами власти, направленное на то, чтобы граждане исполняли свой воинский долг, — сказал «Фонтанке» руководитель пресс-службы администрации Фрунзенского района Михаил Калинин. — Может быть, многие забыли, что такое мобилизация, но подобные процедуры в данный период вполне естественны. Если в период мобилизации гражданин идет получать заграничный паспорт, он должен понимать, что автоматом попадает в поле зрения военного комиссариата. С первого дня мобилизации каждый день я прихожу на отправки к нашему военкомату Фрунзенского района. И именно здесь у меня лично закончились сомнения и появилась твердая уверенность, что с такими людьми мы обязательно победим. Потому что каждый день я вижу спокойных самодостаточных мужчин, которые не прячутся, не бегают от призыва, приходят собранные, уже по-боевому. Эти люди — это становая ось нашей страны. Именно они, а не звезды шоу-бизнеса — наша подлинная элита. Я горжусь своими соотечественниками, и для меня честь жить с ними в одно время».



Александр в военкомат по полученной вместе с загранпаспортом повестке не пошел. «Не рискнул», — признался он корреспонденту. С тех пор прошло три дня. Мужчине никто не звонил, домой к нему не приходили, на «Госуслугах» — тоже тишина.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

