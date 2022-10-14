«Не взятка, а происки враждебных государств». Военком Петербурга заступился за своего врача, но мобилизованные остались без главного медика

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Главный по медицине при военкомате Петербурга Владимир Килимчук, заподозренный военным следствием во взяточничестве, настаивает на своей честности. Защита намекает — в основе дела оговор.

Судья Дзержинского районного суда Ольга Андреева определила Килимчуку меру пресечения по делу о взятке. Такой же милости, как подчиненный подозреваемого из Фрунзенского района, он не заслужил.



В начале заседания адвокат перечислил болезни Килимчука и зачитал характеристику с работы: отлично знает правовые нормы, соблюдает законы и требует этого же от подчиненных. К недостаткам можно отнести наличие обостренного чувства справедливости.

Сергей Качковский, военный комиссар Петербурга, через адвоката передал в суд письмо, в котором просил вернуть ему врача: в период мобилизации он нужен на работе. Более того, Качковский считает обвинение надуманным, не меньше, чем провокацией и даже происками враждебных государств. Утверждать, конечно, не можем, но на «коллективный Запад» прокурор и следователи похожи не были.

Следователь не стал читать обоснование своего ходатайства целиком, только стандартную часть про «скроется, уничтожит, повлияет», так что в чем именно подозревают Килимчука, из его уст в суде не прозвучало. Адвокат отдельно отметил: все претензии к Килимчуку, а защитник успел пролистать 150 страниц дела, строятся только на показаниях Бихиджоева — это врач при военкомате Фрунзенского района, он тоже подозреваемый. Протокол его допроса был зачитан в суде. По словам медика, ему известно минимум о 10–12 эпизодах, при которых Килимчук брал с призывников по 90 тысяч рублей за пометку в военном билете «ограниченно годен». Один раз обвиняемый по этому же делу передал Бихиджоеву для Килимчука 145 тысяч, но часть районный врач оставил себе — купил в кабинет кулер с водой, такой же поставил в кабинет ЛОРа.

Защитник считает, что в изолятор его доверителя хотят отправить, чтобы оказывать давление. Прокурор парировал — мы живем в правовом государстве и такое в принципе невозможно. Адвокат просил суд запретить Килимчуку определенные действия — то есть ограничить его свободу так, чтобы он мог ходить на работу. В заседании выяснилось, что задерживали врача в заведении, куда он пришел посмотреть футбол, а изъятый миллион рублей к делу отношения не имеет.

Пока судья думала над мерой, Килимчук был эмоционален: «Заказуха полная, все понятно. Что за страна, я просто поражаюсь. И главное, что с этим ничего не сделать». Он также обращался к следователям — любой в военкомате знает, что когда в 2020 году Килимчук пришел в военкомат Петербурга из областного военкомата, у него начались с Бихиджоевым конфликты, вплоть до угрозы увольнения. Из беседы подозреваемого с защитником стало ясно, что во время допроса ему предлагали сделку — дать признательные показания, «утащить» за собой коллег, но вместо взятки получить менее тяжкое мошенничество. Он отказался, а Бихиджоев, многократно повторил адвокат, принял схему. «А он у вас, я смотрю, запел» — адресовал адвокат «шпильку» стороне обвинения. Килимчук горячился — всегда боролся с коррупцией, а оказывается, любой встречный может сказать, что он взяточник. Обвинение успокаивало — будем расследовать.

Судья встала на сторону следствия и отправила врача в СИЗО на два месяца. 56-летний подполковник запаса Килимчук много лет, минимум с 2004 года, трудился в медкомиссии при военкомате Ленобласти — как врач-хирург, а потом и как председатель. В 2020 году должность главного медика при городском военкомате оставил Глеб Гурко (сейчас он тоже подозреваемый по уголовному делу, с военными билетами никак не связанному), он ушел на этот же пост в Ленобласть, то есть поменялся с Килимчуком местами. С тех пор последний входит в состав призывной комиссии Петербурга, переназначен был за сутки до обыска и задержания.

Килимчук систематизировал полученные на работе знания, став одним из авторов доклада «Особенности состояния здоровья допризывников в зависимости от их физического развития» — он был зачитан на прошлогоднем конгрессе «Здоровые дети — будущее страны». База данных юрлиц «Спарк» также хранит о нем информацию как о соучредителе ныне уже ликвидированного дачного партнерства «Светлое», с ним же в списке Игорь Рыбалко — врач-психиатр медкомиссии городского военкомата. Килимчука обыскивали в садоводстве «Гранит» Всеволожского района Ленобласти. Из дома изъяли миллион рублей. Обыскам предшествовал допрос начальника отдела военкомата Фрунзенского района, 32-летнего Александра Петрочука — в основе дела взятка двухлетней давности: за 200 тысяч Петрочуку и 50 тысяч двум посредникам призывник получил не совместимый со срочной службой диагноз и военный билет с соответствующей пометкой. Обвиняемого отправили под домашний арест.