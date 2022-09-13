По испытанной схеме. Врач военкомата попал в переплет и на миллионы после ссоры с начальством

Фото: Вова Жабриков/ URA.RU/TASS Поделиться Поделиться





В прошлом ответственный за всю медицину при военкомате Петербурга, а теперь Ленобласти Глеб Гурко попытался взыскать с коллеги больше шести миллионов, но попал в уголовное дело. В историю косвенно вовлечены люди, которые все вместе могут навести на мысли о давно продуманной и работающей схеме с участием экспертов, судов и юристов.

Гурко ушел из военкомата Петербурга в 2020 году. Собеседники «Фонтанки» говорят, что не обошлось без конфликта и его в некотором смысле «сослали» в Ленобласть. Один из тех, кто якобы повлиял на судьбу главного медика городского военкомата, был Игорь Маслянюк, врач-хирург.

В год перевода в Ленобласть Гурко начнет с Маслянюком судиться, но не из-за работы, а ради шести миллионов. Ответчик уверен, что это была месть, а его участие в процессе вообще не предусматривалось. Истец — ответчик Незамысловатый иск получил Приморский райсуд, дело легло на стол судьи Писаревой. Гурко якобы пытался купить у Маслянюка квартиру, отдал часть суммы, но в итоге жилья не дождался. Он просил суд помочь ему вернуть залог, на основе договора и расписки с подписью Маслянюка. Маслянюк при первичных судебных процедурах не присутствовал, и судья Писарева предприняла попытки его найти. Запросы были направлены в ЗАГС, жилищное агентство, сотовые компании, но везде фамилия написана с ошибкой, МаслянИюк. При этом, например, запрос в МВД о судимостях ответчика был составлен как надо.

До врача-хирурга вести из суда не доходили категорически, хотя истец-коллега по военкомату знал и адрес, и телефон ответчика. Из всех документов в почтовый ящик упала только претензия Гурко, но сути ее Маслянюк не понял. В ней три строчки со смыслом «верни деньги, условия договора не выполнены», а какого договора и какие условия — не сказано. Так как Маслянюк, по его словам, никакие договоры с Гурко не заключал, продавать ему ничего не собирался и денег не брал, он счел бумагу то ли шуткой, то ли ошибкой и про нее забыл. На всякий случай проверил картотеку суда по своей фамилии, но ничего подходящего в ней не нашел.

О судебном разбирательстве, рассказал Маслянюк «Фонтанке», он в итоге узнал случайно, от общих знакомых, с которыми Гурко поделился новостями. Снова полез в картотеку и на этот раз забил в поиск фамилию оппонента. Тогда он первый раз увидел написание своей фамилии с вышеупомянутой ошибкой.

На первое заседание он все же успел. Утверждает, что суд и истец были удивлены его появлению. В процессе выяснилось, что судья уже успела наложить арест на его имущество с формулировкой «ответчик не исполняет принятые на себя обязательства по договору». Маслянюк попросил слушание отложить, взял почитать дело и пошел в полицию писать заявление о преступлении. Вскоре роли поменялись.

Подозреваемый — потерпевший Следствие вроде бы отнеслось к Маслянюку с пониманием, тем более он почти сразу предложил пройти полиграф. Но с момента сообщения о преступлении и до возбуждения дела по статье о попытке мошенничества все равно прошло несколько месяцев. Да и возбудили его сперва без подозреваемых, просто по факту — кто-то пытался обмануть и Маслянюка, и суд. Что интересно, суд заинтересованности в том, чтобы обманывать его прекратили, вроде как не высказал — по крайней мере следователь со своей просьбой дать ему на экспертизу оригиналы документов был проигнорирован. Да и ходатайство о приобщении справки о возбуждении дела суд отклонил — не имеет отношения к сути спора.

Маслянюк заказал свою экспертизу по копиям, также поступили в МВД. Оба эксперта подтвердили фальсификацию. Гурко рассказал следователям то, чего не слышал суд, — дело, оказывается, было вовсе не в квартире. Он якобы дал Маслянюку деньги на покупку «Мерседеса», а договор был гарантией. Но три года Маслянюк ему миллионы не возвращал и в какой-то момент сказал, что не отдаст вовсе, потому что в том числе его усилиями Гурко оказался главным при военкомате медиком и это как бы покрыло его убытки.

После возбуждения дела Гурко отказался от иска, объяснив, что разберется и без суда. Следователю же он расскажет, что попросил прекратить процесс, потому что до его сведения донесли, что при настойчивости он станет фигурантом уголовного дела.

Предварительное следствие продолжается, а Маслянюк написал новое заявление — ему регулярно поступают угрозы в духе «За Глеба и убить могу». Оригиналы Если Гурко от иска отказался, то Маслянюк настоял на удовлетворении встречного — о признании договора и расписки недействительными. Суд сам выбрал экспертное учреждение, оригиналы документов должны были отправиться в «Де-факто». Незадолго до назначения судьей Писаревой экспертизы следователь уже по возбужденному делу потребует оригиналы изъять, но, судя по всему, этого так и не произошло. Судья отдаст их на экспертизу, и она признает подлинность подписи Маслянюка, после чего он тоже откажется от иска. В одной из жалоб Маслянюк напишет, что Писарева отдала документы Гурко как их владельцу еще до окончания разбирательства.

Сам по себе документ типовой, подозреваемый Гурко рассказал следствию, что скачал его из интернета и к юристам за помощью не обращался. Однако в гражданском деле он требовал взыскать с Маслянюка дополнительно 10 тысяч за консультацию при составлении договора. Во время опроса на доследственной проверке он упомянул даже данные юриста, некоего Бориса Валерьевича. С почты и с подписью «Борис Журавлев» в Приморский райсуд были отправлены несколько документов по делу Гурко — Маслянюк. Данные этого помощника Гурко совпадают с данными человека, который к апрелю 2019 года получил несколько реальных сроков по делам о мошенничестве. Все они примерно одинаковы, физические или юридические лица оказывались ответчиками как не исполняющие условия договоров, Журавлев и компания разыгрывали в судах спектакли, играя роли обеих сторон. Деньги взыскивали через приставов, их реальные владельцы, как правило, узнавали о судебном процессе, когда пустели их банковские счета. Цитата из последнего приговора: «...обратились в суды с фиктивными исковыми требованиями, организовали представление интересов подставными лицами по поддельным доверенностям, обратились с исполнительными листами в территориальные органы ФССП России в целях принудительного взыскания фиктивной задолженности». В общей сложности претензий к ним по этому приговору было примерно на полмиллиарда рублей. Он сидел с 2017-го, так что к августу 2019-го, через несколько месяцев после очередного срока почти в семь лет, попросил досрочно его освободить, и суд его просьбу удовлетворил. Помогал Гурко он уже с развязанными руками.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»