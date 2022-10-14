Виноват и будет сотрудничать. Суд в Петербурге не стал отправлять в изолятор начальника из военкомата

Обвиняемого в обмене 250 тысяч рублей на военный билет Александра Петрочука суд отправил под домашний арест на два месяца, до 10 декабря. Он уже дал показания по новому эпизоду.

Как передает корреспондент «Фонтанки», адвокаты Петрочука 14 октября принесли в суд протокол дополнительного допроса, в котором «фактически признана вина», а также явку с повинной, правда, как посредника, и соглашение о сотрудничестве со следствием. Известно, что обвиняемый начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу в военкомате Фрунзенского района уже дал показания по новому эпизоду.



Нынешнее же дело, прозвучало в заседании, началось в конце сентября 2022 года с показаний обладателя военного билета с липовой болезнью. 24-летний молодой человек по фамилии Миничев осенью 2020 года познакомился с господином Белоусовым. Тот, в свою очередь, рассказал сотруднику военкомата Фрунзенского района Штырляеву о желании Миничева выкупить год жизни на гражданке. Штырляев, как помощник Петрочука, передал информацию начальнику. В итоге за вычетом 20 тысяч Белоусову и 30 Штырляеву Петрочук получил 200 тысяч и помог Миничеву с военником. В деле есть пометка, что подсудимому помогал кто-то еще — диагноз, к примеру, поставили врачи во Всеволожском районе Ленобласти. Уголовные дела возбуждены и в отношении посредников, и в отношении взяткодателя.



Следствие настаивало на аресте в первую очередь потому, что, узнав в военкомате о показаниях Миничева, Петрочук велел коллегам все отрицать, а помощнику удалить переписку. Кроме того, не все преступные эпизоды установлены. Прокуратура поддержала следствие. Петрочук же парировал: никакого давления на свидетелей не оказывал, хотел бы отправиться домой.

Адвокаты тоже просили отпустить Петрочука под домашний арест, указывая на явку с повинной и готовность сотрудничать. Посреди заседания в здание уже закрытого суда просился какой-то свидетель, также желающий встать на сторону обвиняемого — судья велела таинственному гражданину, которого никто из участников процесса по фамилии не опознал, отправляться домой.



Судья Дзержинского районного суда Ольга Андреева прислушалась к стороне защиты — Петрочук едет домой, откуда ему нельзя будет выходить на улицу.

